О туристских маршрутах по Тюмени узнают в России

Маршруты в рамках проекта «Путешествуйте по России» связаны с памятными датами, днями воинской славы, в качестве объектов показа — места боевых подвигов, музеи, интерактивные площадки, выставки, памятные знаки, территории военно-исторических реконструкций, мемориальные места, поля воинской славы.
«Россия — страна с богатейшей историей и огромным туристским потенциалом. Нам есть, что показать, есть, чем гордиться. Да, инфраструктура не везде готова. Но ждать, пока она появится на должном уровне, можно долго», — заявил, представляя программу, министр культуры РФ Владимир Мединский.
В ноябре текущего года департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области был сформирован перечень маршрутов для внесения в Федеральную туристическую программу. По словам пресс-секретаря Российского военно-исторического общества Владислава Кононова 6 маршрутов от Тюменской области были приняты: «По следам Ермака», «Православный родник Сибири», «Святые места окрестностей Тобольска» и другие. Хочется отметить, что именно эти маршруты войдут в сборник военно-исторических маршрутов по России, сообщает деловой портал правительства Тюменской области.