О туристских маршрутах по Тюмени узнают в России

В ноябре текущего года департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области был сформирован перечень маршрутов для внесения в Федеральную туристическую программу. По словам пресс-секретаря Российского военно-исторического общества Владислава Кононова 6 маршрутов от Тюменской области были приняты: «По следам Ермака», «Православный родник Сибири», «Святые места окрестностей Тобольска» и другие. Хочется отметить, что именно эти маршруты войдут в сборник военно-исторических маршрутов по России, сообщает деловой портал правительства Тюменской области.