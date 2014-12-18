Массовые катания и «пожарный» хоккей — на разноцветном льду

По соседству с пожарной частью по ул. Чекистов в Тюмени открылся каток. Накануне, 17 декабря, на раскрашенном в цвета МЧС льду прошли массовые катания на коньках и товарищеский хоккейный матч.
Сотрудники 32-го отряда федеральной противопожарной службы ежегодно заливают каток, расположенный по соседству с пожарной частью.
«Каток сделан для поддержания физической формы сотрудников отряда и городского гарнизона. Также на него могут приходить кататься все желающие. Это и дети, которые живут в ближайших домах, и взрослые, у кого есть коньки. Близлежащие дома — это в основном частный сектор, и при этом они удалены от центра. Поэтому бесплатный и освещаемый ночью каток — хорошая возможность поддержать свое физическое состояние в должной форме», — отметил заместитель начальника 32-го отряда федеральной противопожарной службы МЧС России по Тюменской области Аркадий Маратканов.
В четверг, 17 декабря, на лед, который в этом году раскрашен в цвета МЧС, вышли первые любители активного зимнего отдыха. Горожане от мала до велика поучаствовали в массовом катании на коньках, а команды 67-й и 15-й пожарных частей сыграли в хоккей. Правда, не в привычный нам, а в «пожарный» — на ногах у игроков были валенки, а вместо шайбы — мяч.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, подобные катки в перспективе могут появиться и возле других подразделений ОФПС 32, расположенных в разных районах Тюмени.
Видео Сергея Шарапова