Массовые катания и «пожарный» хоккей — на разноцветном льду

«Каток сделан для поддержания физической формы сотрудников отряда и городского гарнизона. Также на него могут приходить кататься все желающие. Это и дети, которые живут в ближайших домах, и взрослые, у кого есть коньки. Близлежащие дома — это в основном частный сектор, и при этом они удалены от центра. Поэтому бесплатный и освещаемый ночью каток — хорошая возможность поддержать свое физическое состояние в должной форме», — отметил заместитель начальника 32-го отряда федеральной противопожарной службы МЧС России по Тюменской области Аркадий Маратканов.