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Массовые катания и «пожарный» хоккей — на разноцветном льду

18 декабря 2014, 16:25
По соседству с пожарной частью по ул. Чекистов в Тюмени открылся каток. Накануне, 17 декабря, на раскрашенном в цвета МЧС льду прошли массовые катания на коньках и товарищеский хоккейный матч.
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Тюмень

По соседству с пожарной частью по ул. Чекистов в Тюмени открылся каток. Накануне, 17 декабря, на раскрашенном в цвета МЧС льду прошли массовые катания на коньках и товарищеский хоккейный матч.

Сотрудники 32-го отряда федеральной противопожарной службы ежегодно заливают каток, расположенный по соседству с пожарной частью.

«Каток сделан для поддержания физической формы сотрудников отряда и городского гарнизона. Также на него могут приходить кататься все желающие. Это и дети, которые живут в ближайших домах, и взрослые, у кого есть коньки. Близлежащие дома — это в основном частный сектор, и при этом они удалены от центра. Поэтому бесплатный и освещаемый ночью каток — хорошая возможность поддержать свое физическое состояние в должной форме», — отметил заместитель начальника 32-го отряда федеральной противопожарной службы МЧС России по Тюменской области Аркадий Маратканов.

В четверг, 17 декабря, на лед, который в этом году раскрашен в цвета МЧС, вышли первые любители активного зимнего отдыха. Горожане от мала до велика поучаствовали в массовом катании на коньках, а команды 67-й и 15-й пожарных частей сыграли в хоккей. Правда, не в привычный нам, а в «пожарный» — на ногах у игроков были валенки, а вместо шайбы — мяч.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, подобные катки в перспективе могут появиться и возле других подразделений ОФПС 32, расположенных в разных районах Тюмени.

Видео Сергея Шарапова

#Новости#ГУ МЧС по Тюменской области#Тюмень#Таня#Спорт
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