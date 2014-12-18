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«Хайнекен» планирует закупать товар у тюменского «Стеклотеха»

18 декабря 2014, 11:48
Тюменский завод «Стеклотех» выходит на новый уровень. Планы на 2014 год пришлось немного подкорректировать, но в целом они совпали с ожиданиями, говорит генеральный директор предприятия Елена Острягина.

«В первую очередь я довольна тем, как вырос коллектив, его профессионализм. Для людей работа стала не просто способом зарабатывания денег, а своеобразным творческим процессом. Это очень радует, это основа всего, залог будущего процветания „Стеклотеха“. Больших успехов мы достигли и в плане качества подготовки персонала, его обучения. Мы стараемся учить даже тех, кто не имеет среднего профессионального образования, потому что нам важно, чтобы поднимался общий уровень образования на заводе. В этом нам большую помощь оказывает правительство Тюменской области и лесотехнический техникум», — сообщила гендиректор «Стеклотеха».

По ее словам, у завода появились новые партнеры, которых привлекает выпуск облегченной бутылки, производимой по технологии NNPB (Narrow Neck Press and Blow — узкогорлое прессовыдувание), сообщает управление информационной политики района.

«Мы выходим на более высокую ее производительность, отшлифовываем качество. Не так давно отправили пробные палеты в „Хайнекен“, и они уже готовы брать нашу продукцию, потому что наш завод стал первым в Урало-Сибирском регионе, кто удачно внедрил эту систему у себя», — пояснила Елена Острягина

#Новости#Завод Стеклотех#Тюменский район#Женя#Экономика
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