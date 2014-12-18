«Хайнекен» планирует закупать товар у тюменского «Стеклотеха»

«В первую очередь я довольна тем, как вырос коллектив, его профессионализм. Для людей работа стала не просто способом зарабатывания денег, а своеобразным творческим процессом. Это очень радует, это основа всего, залог будущего процветания „Стеклотеха“. Больших успехов мы достигли и в плане качества подготовки персонала, его обучения. Мы стараемся учить даже тех, кто не имеет среднего профессионального образования, потому что нам важно, чтобы поднимался общий уровень образования на заводе. В этом нам большую помощь оказывает правительство Тюменской области и лесотехнический техникум», — сообщила гендиректор «Стеклотеха».