Сибирским рыбакам запретили вылов муксуна

Документ вступит в законную силу 16 декабря текущего года. Действовать ограничение будет с 1 января по 31 декабря 2015 года. Такие меры связаны с катастрофическим исчезновением этого вида рыб. Запрет распространяется на все виды деятельности, кроме научно-исследовательских и контрольных целей, а также рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства).
В соответствии с приказом Минсельхоза (№ 402 от 22.10.2014 г.) утверждены обновленные правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Документ пока не вступил в силу. Это произойдет в ближайшее время. Правила распространятся на 15 субъектов РФ, в том числе на Тюменскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Правила устанавливают виды разрешенного рыболовства, периоды, ограничения, включая запрет вылова в определенных районах, а также минимальный размер и вес добываемой рыбы.