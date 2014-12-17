Сибирским рыбакам запретили вылов муксуна

В соответствии с приказом Минсельхоза (№ 402 от 22.10.2014 г.) утверждены обновленные правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Документ пока не вступил в силу. Это произойдет в ближайшее время. Правила распространятся на 15 субъектов РФ, в том числе на Тюменскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Правила устанавливают виды разрешенного рыболовства, периоды, ограничения, включая запрет вылова в определенных районах, а также минимальный размер и вес добываемой рыбы.