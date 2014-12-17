Рубль перешел к росту после падения в начале торгов

Курсы доллара и евро в начале торгов в среду выросли в пределах 5 руб. по сравнению с уровнями закрытия вторника, но затем резко пошли вниз. Эти курсы остаются выше официального курса ЦБ на 17 декабря, установленного вчера (61,15 руб. за доллар и 76,1 руб. за евро).
После 11.00 мск рубль поддержало решение Минфина о продаже валютных остатков. В заявлении министерства говорится, что Минфин считает рубль «крайне недооцененным» и поэтому выходит на рынок с валютой, суммарный объем остатков — $7 млрд. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин готов продавать валюту на рынке столько времени, сколько понадобится.
Помимо этого, немного подорожала нефть: стоимость Brent на торгах лондонской биржи ICE поднялась выше $60 за баррель. Январский фьючерсный контракт по состоянию на 11:20 мск вырос на 0,6% до $60,37.
Первые сделки по доллару США начались на ЕТС в среду в широких пределах 68,2–72,7 руб./$1, в среднем за две минуты курс составил 71,75 руб./$1, это на 4,25 руб. выше уровня предыдущего закрытия. Курс евро составил 88,8 руб./EUR1, прибавив 3,65 руб. Стоимость бивалютной корзины($0,55 и EUR 0,45) выросла на 4 руб. до 79,4 руб.
К 10.35 мск рубль укрепился к евро и доллару — до уровней 68 руб. и 85 руб. соответственно, к 11.00 мск курс доллара снизился к уровню 67 руб., евро — ниже 84 руб. После 11.00 мск, когда было опубликовано решение Минфина, укрепление рубля усилилось, были пройдены уровни 63 руб. за доллар и 78 руб. за евро.
Российские фондовые индексы в начале торгов отыграли восстановление рубля. Рублевый индекс РТС на 10.30 вырос на 5,41% до 663,16, после 11.30 мск превысил 700 пунктов, индекс ММВБ умеренно снижался.