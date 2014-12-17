Рубль перешел к росту после падения в начале торгов

К 10.35 мск рубль укрепился к евро и доллару — до уровней 68 руб. и 85 руб. соответственно, к 11.00 мск курс доллара снизился к уровню 67 руб., евро — ниже 84 руб. После 11.00 мск, когда было опубликовано решение Минфина, укрепление рубля усилилось, были пройдены уровни 63 руб. за доллар и 78 руб. за евро.