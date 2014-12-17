Пытался попасть на борт самолета с пакетиком «спайса»

«Мужчина был препровожден сотрудниками в дежурную часть для проведения личного досмотра. В ходе проведенного досмотра, в присутствии двух понятых, у задержанного в правом кармане брюк был обнаружен и изъят полимерный пакетик с порошкообразным веществом белого цвета», — рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.