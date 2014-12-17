Пытался попасть на борт самолета с пакетиком «спайса»

В тюменском аэропорту «Рощино» при прохождении предполетного досмотра на рейс «Тюмень — Салехард» был задержан 56-летний мужчина, у которого при себе был пакетик со «спайсом».
Житель поселка Игрим Березовского района, планировавший улететь из Тюмени в Салехард, был задержан транспортными полицейскими по подозрению в хранении наркотиков 16 декабря в 6 часов утра при прохождении предполетного досмотра.
«Мужчина был препровожден сотрудниками в дежурную часть для проведения личного досмотра. В ходе проведенного досмотра, в присутствии двух понятых, у задержанного в правом кармане брюк был обнаружен и изъят полимерный пакетик с порошкообразным веществом белого цвета», — рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
Результаты проведенного исследования показали, что у мужчины был при себе «спайс» весом около 0,25 граммов. Установлено, что задержанный ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и изнасилование.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина пока отпущен под подписку о невыезде.