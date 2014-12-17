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Пытался попасть на борт самолета с пакетиком «спайса»

17 декабря 2014, 11:11
В тюменском аэропорту «Рощино» при прохождении предполетного досмотра на рейс «Тюмень — Салехард» был задержан 56-летний мужчина, у которого при себе был пакетик со «спайсом».
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Тюмень

В тюменском аэропорту «Рощино» при прохождении предполетного досмотра на рейс «Тюмень — Салехард» был задержан 56-летний мужчина, у которого при себе был пакетик со «спайсом».

Житель поселка Игрим Березовского района, планировавший улететь из Тюмени в Салехард, был задержан транспортными полицейскими по подозрению в хранении наркотиков 16 декабря в 6 часов утра при прохождении предполетного досмотра.

«Мужчина был препровожден сотрудниками в дежурную часть для проведения личного досмотра. В ходе проведенного досмотра, в присутствии двух понятых, у задержанного в правом кармане брюк был обнаружен и изъят полимерный пакетик с порошкообразным веществом белого цвета», — рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Результаты проведенного исследования показали, что у мужчины был при себе «спайс» весом около 0,25 граммов. Установлено, что задержанный ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и изнасилование.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина пока отпущен под подписку о невыезде.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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