На М.Горького столкнулись три «легковушки»

Около десяти часов вечера на улице 30 лет Победы автомобиль Nissan Cube въехал в дерево. За рулем находилась 46-летняя женщина, водительский стаж которой всего один месяц. По предварительным данным, она превысила безопасную скорость движения и не справилась с управлением.