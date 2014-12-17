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На М.Горького столкнулись три «легковушки»

17 декабря 2014, 16:58
Во вторник, 16 декабря, около шести часов вечера на пересечении улиц Республики и Максима Горького столкнулись автомобили Chevrolet, «Лада» 13-й модели и Daewoo Nexia. По предварительным данным, происшествие спровоцировал 37-летний водитель Chevrolet, который при повороте налево не пропустил встречный транспорт.

Во вторник, 16 декабря, около шести часов вечера на пересечении улиц Республики и Максима Горького столкнулись автомобили Chevrolet, «Лада» 13-й модели и Daewoo Nexia. По предварительным данным, происшествие спровоцировал 37-летний водитель Chevrolet, который при повороте налево не пропустил встречный транспорт.

В результате происшествия мужчина, управлявший автомобилем Chevrolet, получил травму колена. У 23-летней водительницы «Лады» ушибы и ссадины, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Около десяти часов вечера на улице 30 лет Победы автомобиль Nissan Cube въехал в дерево. За рулем находилась 46-летняя женщина, водительский стаж которой всего один месяц. По предварительным данным, она превысила безопасную скорость движения и не справилась с управлением.

В результате происшествия водительница автомобиля получила перелом лодыжки. У 53-летней пассажирки иномарки травмы головы, грудной клетки, переломы ребер, предплечья и ушибы.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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