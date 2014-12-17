ФТС продлила эксперимент по таможенному транзиту для автотранспорта

Эксперимент проводится с 1 ноября 2013 года по 1 июля 2015 года в целях сокращения сроков совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита в Дальневосточном, Сибирском, Уральском, Приволжском, Северо-Кавказском, Южном, Центральном и Северо-Западном таможенных управлениях, в Шереметьевской, Домодедовской, Внуковской, Центральной акцизной, Калининградской областной, Крымской и Севастопольской таможнях.
Помещение товаров под процедуру таможенного транзита российскими перевозчиками, допущенными к участию в эксперименте, осуществляется без применения мер обеспечения соблюдения таможенного транзита, предусмотренных пунктом 1 статьи 217 Таможенного кодекса Таможенного союза, при соблюдении условий, установленных распоряжением ФТС России от 31 октября 2013 г. № 336-р (с изменениями, внесенными распоряжением от 2 декабря 2014 г. № 336-р).
С перечнем российских транспортных компаний, участвующих в эксперименте, можно ознакомиться на официальном сайте ФТС России.