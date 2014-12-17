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ФТС продлила эксперимент по таможенному транзиту для автотранспорта

17 декабря 2014, 10:21
Федеральная таможенная служба России изменила условия участия российских транспортных компаний в эксперименте по порядку перемещения товаров автомобильным транспортом, а также продлила период действия эксперимента.

Эксперимент проводится с 1 ноября 2013 года по 1 июля 2015 года в целях сокращения сроков совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита в Дальневосточном, Сибирском, Уральском, Приволжском, Северо-Кавказском, Южном, Центральном и Северо-Западном таможенных управлениях, в Шереметьевской, Домодедовской, Внуковской, Центральной акцизной, Калининградской областной, Крымской и Севастопольской таможнях.

Помещение товаров под процедуру таможенного транзита российскими перевозчиками, допущенными к участию в эксперименте, осуществляется без применения мер обеспечения соблюдения таможенного транзита, предусмотренных пунктом 1 статьи 217 Таможенного кодекса Таможенного союза, при соблюдении условий, установленных распоряжением ФТС России от 31 октября 2013 г. № 336-р (с изменениями, внесенными распоряжением от 2 декабря 2014 г. № 336-р).

С перечнем российских транспортных компаний, участвующих в эксперименте, можно ознакомиться на официальном сайте ФТС России.

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