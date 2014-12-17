ФТС продлила эксперимент по таможенному транзиту для автотранспорта

Эксперимент проводится с 1 ноября 2013 года по 1 июля 2015 года в целях сокращения сроков совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита в Дальневосточном, Сибирском, Уральском, Приволжском, Северо-Кавказском, Южном, Центральном и Северо-Западном таможенных управлениях, в Шереметьевской, Домодедовской, Внуковской, Центральной акцизной, Калининградской областной, Крымской и Севастопольской таможнях.