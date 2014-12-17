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14-летнего подростка зажало в салоне автомобиля

17 декабря 2014, 15:46
14-летний подросток пострадал в столкновении легкового автомобиля Nissan Wingroad и тягача MAN с полуприцепом, произошедшем около восьми часов утра во вторник, 16 декабря, на 261 км трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе.
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Дети

По предварительным данным, 46-летний водитель «легковушки», при обгоне попутного автомобиля выехал на полосу встречного движения, по которой навстречу ему двигалась «фура», сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

В результате ДТП пострадал сын водителя Nissan, находившийся с ним в автомобиле. Подросток оказался зажат в искореженном салоне, для того, чтобы вызволить его потребовалась помощь спасателей. У мальчика переломы бедра и предплечья. Сам водитель легкового автомобиля травм не получил.

#Новости#Автомобили#Дети#Транспорт#Маша#Общество
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