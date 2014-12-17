14-летнего подростка зажало в салоне автомобиля

В результате ДТП пострадал сын водителя Nissan, находившийся с ним в автомобиле. Подросток оказался зажат в искореженном салоне, для того, чтобы вызволить его потребовалась помощь спасателей. У мальчика переломы бедра и предплечья. Сам водитель легкового автомобиля травм не получил.