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В Тюмени пройдут Дни еврейской культуры

16 декабря 2014, 09:50
Культурно-просветительская акция Дни еврейской культуры пройдет с 16 по 21 декабря в Тюменской области. В этом году старт Дней совпал с началом празднования одного из главных иудейских праздников — Хануки.
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Тюмень

Центральное место проведения праздничных мероприятий — Тюменская синагога (ул. Кирова, 44). Всю неделю здесь будут работать выставки картин «Еврейские мотивы» грузинского художника Зураба Мартиашвили, «Персонажи» художника Менделя Горшмана, а также инсталляции «Ханука в еврейском доме» и «Еврейские праздники: история, традиция, атрибутика».

20 декабря в 14.00 часов всех неравнодушных к творчеству тюменских писателей приглашают на презентацию книги «Феномен Семена Надсона» тобольского автора Татьяны Солодовой — Матиканской, сообщает областной комитет по делам национальностей.

В этот же день, в 17.00 часов состоится показ фильма «Корова Брандта» совместного производства «Дровален-студио» и Тюменской синагоги. Напомним, что фильм был отмечен специальным призом «За авторскую самобытность» на I Всероссийском фестивале телерадиопрограмм и телевизионных фильмов «Человек и вера».

21 декабря в 16.00 часов в синагоге пройдет большая концертная программа «Анахну» («Вместе»), которой завершится череда праздничных мероприятия Дней еврейской культуры в Тюменской области.

Фото: Fenix.vn.ua

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