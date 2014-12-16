В Тюмени пройдут Дни еврейской культуры

Центральное место проведения праздничных мероприятий — Тюменская синагога (ул. Кирова, 44). Всю неделю здесь будут работать выставки картин «Еврейские мотивы» грузинского художника Зураба Мартиашвили, «Персонажи» художника Менделя Горшмана, а также инсталляции «Ханука в еврейском доме» и «Еврейские праздники: история, традиция, атрибутика».
20 декабря в 14.00 часов всех неравнодушных к творчеству тюменских писателей приглашают на презентацию книги «Феномен Семена Надсона» тобольского автора Татьяны Солодовой — Матиканской, сообщает областной комитет по делам национальностей.
В этот же день, в 17.00 часов состоится показ фильма «Корова Брандта» совместного производства «Дровален-студио» и Тюменской синагоги. Напомним, что фильм был отмечен специальным призом «За авторскую самобытность» на I Всероссийском фестивале телерадиопрограмм и телевизионных фильмов «Человек и вера».
21 декабря в 16.00 часов в синагоге пройдет большая концертная программа «Анахну» («Вместе»), которой завершится череда праздничных мероприятия Дней еврейской культуры в Тюменской области.
Фото: Fenix.vn.ua