В Тюмени пройдут Дни еврейской культуры

В этот же день, в 17.00 часов состоится показ фильма «Корова Брандта» совместного производства «Дровален-студио» и Тюменской синагоги. Напомним, что фильм был отмечен специальным призом «За авторскую самобытность» на I Всероссийском фестивале телерадиопрограмм и телевизионных фильмов «Человек и вера».