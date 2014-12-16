В Госдуме хотят запретить дорожные реагенты

Как поясняет Васильев, реагенты на дорогах оборачивается многомиллионными тратами из городских бюджетов, а водители при этом обращаются с жалобами, что использование реагента не всегда ведет к обеспечению безопасности на дороге, а зачастую и создает многочисленные проблемы.
«Обращения граждан по поводу мутного, грязного тумана, висящего над дорогами, и несмывающейся со стекол автомобилей пленки, а также разделившиеся мнения экспертов указывают на необходимость принятия срочных мер по обеспечению таких важных для безопасности дорожного движения параметров, как видимость и поддержание заданных параметров скорости движения автомобильного потока», — приводят слова депутата «Известия». Кроме того, по словам Васильева, применение реагентов создает дискомфорт пешеходам, обувь которых приходит в негодность и не подлежит гарантийному ремонту.
Отметим, что на тюменских дорогах используется два вида противогололедных материалов: техническая соль (хлорид натрия) и смесь песка и технической соли в определенном процентном соотношении. При устойчивых низких температурах (от -25°С и ниже) дороги посыпают мелкими фракциями щебня.