В Госдуме хотят запретить дорожные реагенты

«Обращения граждан по поводу мутного, грязного тумана, висящего над дорогами, и несмывающейся со стекол автомобилей пленки, а также разделившиеся мнения экспертов указывают на необходимость принятия срочных мер по обеспечению таких важных для безопасности дорожного движения параметров, как видимость и поддержание заданных параметров скорости движения автомобильного потока», — приводят слова депутата «Известия». Кроме того, по словам Васильева, применение реагентов создает дискомфорт пешеходам, обувь которых приходит в негодность и не подлежит гарантийному ремонту.