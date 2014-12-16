В 2015 году продукты подорожают на 15%

«Поставщики продолжат уведомлять сети об изменении прайсов. Так было и раньше, в этом нет ничего особенного. Просто сегодня этому уделяется повышенное внимание», — пояснил директор АКОРТ. При этом он отметил, что ретейлеры могут и не принимать новых условий от производителей.