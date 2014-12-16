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В 2015 году продукты подорожают на 15%

16 декабря 2014, 15:51
Продукты в российских сетевых магазинах в первые месяцы 2015 года подорожают на 14,5–15 процентов. Такое мнение изложил исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Андрей Карпов. Он добавил, что в 2014-м еда и напитки в сетевой рознице выросли в цене в среднем на 20–25 процентов.

По словам Карпова, цены на продовольственные товары будут расти в торговых сетях как высокоценового, так и экономсегмента. Подорожают не только импортные продукты, но и отечественные, поскольку основное сырье для них закупается за рубежом за доллары и евро, сказал эксперт.

«Поставщики продолжат уведомлять сети об изменении прайсов. Так было и раньше, в этом нет ничего особенного. Просто сегодня этому уделяется повышенное внимание», — пояснил директор АКОРТ. При этом он отметил, что ретейлеры могут и не принимать новых условий от производителей.

«Если будут предложения от поставщиков по более низкой цене, то они начнут занимать на полках место тех, кто цену захотел поднять», — сказал Карпов. В X5 Retail Group не стали опровергать заявление исполнительного директора АКОРТ. Представители других ретейлеров отказались делать конкретные ценовые прогнозы.

Оптовые и розничные цены на продукты в России стали расти, после того как Москва приняла ответные меры против санкций Запада. Россия отказалась от закупки продовольственных товаров из ряда европейских стран и США, запустив программу импортозамещения.

В сентябре в связи с продуктовой инфляцией российские отраслевые союзы и ритейлеры подписали меморандум о сдерживании цен. По достигнутым договоренностям, производители и поставщики не будут допускать необоснованного подорожания товаров. Ритейлеры обязались не допускать роста розничной цены.

Фото: http://www.eer.ru

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