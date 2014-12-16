В 2015 году продукты подорожают на 15%

По словам Карпова, цены на продовольственные товары будут расти в торговых сетях как высокоценового, так и экономсегмента. Подорожают не только импортные продукты, но и отечественные, поскольку основное сырье для них закупается за рубежом за доллары и евро, сказал эксперт.
«Поставщики продолжат уведомлять сети об изменении прайсов. Так было и раньше, в этом нет ничего особенного. Просто сегодня этому уделяется повышенное внимание», — пояснил директор АКОРТ. При этом он отметил, что ретейлеры могут и не принимать новых условий от производителей.
«Если будут предложения от поставщиков по более низкой цене, то они начнут занимать на полках место тех, кто цену захотел поднять», — сказал Карпов. В X5 Retail Group не стали опровергать заявление исполнительного директора АКОРТ. Представители других ретейлеров отказались делать конкретные ценовые прогнозы.
Оптовые и розничные цены на продукты в России стали расти, после того как Москва приняла ответные меры против санкций Запада. Россия отказалась от закупки продовольственных товаров из ряда европейских стран и США, запустив программу импортозамещения.
В сентябре в связи с продуктовой инфляцией российские отраслевые союзы и ритейлеры подписали меморандум о сдерживании цен. По достигнутым договоренностям, производители и поставщики не будут допускать необоснованного подорожания товаров. Ритейлеры обязались не допускать роста розничной цены.
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