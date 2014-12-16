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Тюменские спортсмены просят горожан помочь детям новогодними подарками

16 декабря 2014, 10:22
Спортивное сообщество Тюмени призывает жителей города помочь с новогодними подарками для воспитанников центра социальной помощи семье и детям «Мария». Собранные подарки лично в руки передадут детям тюменские легкоатлеты Павел Тренихин и Александр Сигаловский 23 декабря во время посещения детского центра.

Как сообщает Центр спортивной подготовки Тюменской области, в настоящее время в центре «Мария» социальную поддержку получают 33 ребенка, попавших в непростую жизненную ситуацию, в возрасте от 3 до 16 лет. Новогодними подарками для них могут стать различные развивающие игры, куклы, мягкие игрушки, спортивный инвентарь и другие подарки на ваш выбор и вкус. Помощь принимается не только от частных лиц, но и от любых организаций города.

Ваши подарки вы можете оставить по адресу ул. Луначарского, 12, каб. 502 вплоть до 23 декабря.

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