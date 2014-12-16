Тюменские спортсмены просят горожан помочь детям новогодними подарками

Как сообщает Центр спортивной подготовки Тюменской области, в настоящее время в центре «Мария» социальную поддержку получают 33 ребенка, попавших в непростую жизненную ситуацию, в возрасте от 3 до 16 лет. Новогодними подарками для них могут стать различные развивающие игры, куклы, мягкие игрушки, спортивный инвентарь и другие подарки на ваш выбор и вкус. Помощь принимается не только от частных лиц, но и от любых организаций города.