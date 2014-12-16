Тюменка рассказала о любви в одиночестве

Поэтическо-театральный перформанс исполнили в фотостудии «Артрум» в выходные. Новая форма искусства ещё не полностью прижилась в нашей стране, поэтому кажется нестандартной, а главное малопонятной. Конечно, там есть глубинные скрытые смыслы, но они спрятаны очень глубоко. При этом, авторы выражают свои мысли в достаточно страной и завуалированной форме.
Этот перформанс не стал исключением. В полумраке под громкий стук было прочитано длинное стихотворение. Всё это сопровождалось непонятными движениями полуобнажённой девушки, собирающей что-то с пола. Другая рвала бумагу, потом встала на неё и зажгла свечу. Всё это походило на некий мистический обряд.
Но автор данного творения Мария Костарева, поясняет это так: «Основной посыл моего перфоманса — это путь, который человек проходит в своей любви сам, один. Этот путь непростой. Он связан с размышлением, с погружением, с поисками Бога, с поисками ответов, с вопросами. И это та внутренняя часть любви, часть человеческих отношений, которая касается только его, которая не касается второй половины. Это тот внутренний стержень, который есть у меня, и который я выражаю в отношениях со своим любимым человеком. Получается ты любишь человека, но с другой стороны — это любовь в одиночестве. Это было выражено во всём».
Однако простому обывателю трудно было разглядеть и понять основный смысл.
— Конечно, это всё очень субъективно. Но перфоманс задумывался, во-первых, как синтез нескольких направлений искусств: поэзии, изобразительного и светового перфоманса. Это номер на стыке нескольких направлений, способов выражения себя. Что касается смысловой нагрузки, то там конечно были использованы мои подсознательные мысли. Но я надеюсь, что хоть кто-то для себя какую-нибудь символику выцепил. По крайней мере, я надеюсь, что стихи это всё связали. Я считаю, что экспозиция получилась, — поясняет автор.
Это первая постановка Марии. Для неё это начало большого длинного цикла из нескольких перфомансов. Также Мария планирует работу над вторым проектом. Помимо этого планируется запустить проект поэтического клуба в Тюмени, который будет несколько отличаться от нынешнего поэтического клуба.