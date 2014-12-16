Тюменка рассказала о любви в одиночестве

Но автор данного творения Мария Костарева, поясняет это так: «Основной посыл моего перфоманса — это путь, который человек проходит в своей любви сам, один. Этот путь непростой. Он связан с размышлением, с погружением, с поисками Бога, с поисками ответов, с вопросами. И это та внутренняя часть любви, часть человеческих отношений, которая касается только его, которая не касается второй половины. Это тот внутренний стержень, который есть у меня, и который я выражаю в отношениях со своим любимым человеком. Получается ты любишь человека, но с другой стороны — это любовь в одиночестве. Это было выражено во всём».