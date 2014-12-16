Тариф на тепло вырастет на 11%

В компании «Тепло Тюмени» — филиал ОАО «СУЭНКО» напоминают, что тариф на тепловую энергию устанавливается департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области, 1 раз в конце текущего года на следующий, на периоды: с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря. Кроме того, тариф на тепловую энергию в Тюмени продолжает оставаться на более низком уровне, чем в Екатеринбурге и Кургане.
Разница в повышении тарифа будет компенсироваться путем предоставления субсидии, финансируемой из средств областного бюджета. Рост коммунального платежа населения ограничен на уровне 7,55 % с 1 июля 2014 года.
Соответственно, в декабре 2014 и 1 полугодии 2015 года размер предоставляемой субсидии будет увеличен, а повышение платы граждан за тепловую энергию в основной массе не произойдет.
Расчет субсидий производят исполнители коммунальных услуг и/или ресурсоснабжающие организации, которые осуществляют начисление платы граждан за коммунальные услуги самостоятельно или через специализированные организации. Так, например, количество лицевых счетов квартир домов, находящихся на непосредственном управлении (расчеты по ЖКУ осуществляются через ОАО «ТРИЦ) и по которым осуществляется начисление субсидий составляет по г. Тюмени составляет 37 426 шт.
К потребителям остается неизменной просьба о своевременной оплате счета за потребленные энергоресурсы.