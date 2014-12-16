Тариф на тепло вырастет на 11%

В компании «Тепло Тюмени» — филиал ОАО «СУЭНКО» напоминают, что тариф на тепловую энергию устанавливается департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области, 1 раз в конце текущего года на следующий, на периоды: с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря. Кроме того, тариф на тепловую энергию в Тюмени продолжает оставаться на более низком уровне, чем в Екатеринбурге и Кургане.