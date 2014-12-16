Среди зимы нарвал полкило конопли

Сотрудники тюменской полиции задержали 32-летнего мужчину, который в поле нарвал конопли и собирался скрыться с полукилограммовым «урожаем» травы.
В понедельник днем участковые уполномоченные отдела полиции № 3 осматривали обслуживаемый ими участок и заметили в поле подозрительного человека. Мужчина, как только увидел приближающихся сотрудников полиции, попытался скрыться, однако ему это не удалось.
При себе у 32-летнего безработного тюменца был пакет с веществом растительного происхождения массой более 520 граммов. Экспертиза показала, что это марихуана.
Как уточнили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, траву мужчина нарвал там же — в поле, где его задержали, нашел под снегом. Сотрудники тюменской полиции проверят, нет ли на поле еще конопли. В случае, если трава найдется, ее уничтожат.
По факту хранения наркотического средства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.
Сотрудники тюменской полиции напоминают гражданам номер «телефона доверия» — 799–855. Если вы знаете о том, где употребляют или распространяют наркотические вещества, сообщите в правоохранительные органы, это можно сделать анонимно.