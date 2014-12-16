Среди зимы нарвал полкило конопли

Как уточнили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, траву мужчина нарвал там же — в поле, где его задержали, нашел под снегом. Сотрудники тюменской полиции проверят, нет ли на поле еще конопли. В случае, если трава найдется, ее уничтожат.