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Среди зимы нарвал полкило конопли

16 декабря 2014, 14:45
Сотрудники тюменской полиции задержали 32-летнего мужчину, который в поле нарвал конопли и собирался скрыться с полукилограммовым «урожаем» травы.
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Тюмень

Сотрудники тюменской полиции задержали 32-летнего мужчину, который в поле нарвал конопли и собирался скрыться с полукилограммовым «урожаем» травы.

В понедельник днем участковые уполномоченные отдела полиции № 3 осматривали обслуживаемый ими участок и заметили в поле подозрительного человека. Мужчина, как только увидел приближающихся сотрудников полиции, попытался скрыться, однако ему это не удалось.

При себе у 32-летнего безработного тюменца был пакет с веществом растительного происхождения массой более 520 граммов. Экспертиза показала, что это марихуана.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, траву мужчина нарвал там же — в поле, где его задержали, нашел под снегом. Сотрудники тюменской полиции проверят, нет ли на поле еще конопли. В случае, если трава найдется, ее уничтожат.

По факту хранения наркотического средства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Сотрудники тюменской полиции напоминают гражданам номер «телефона доверия» — 799–855. Если вы знаете о том, где употребляют или распространяют наркотические вещества, сообщите в правоохранительные органы, это можно сделать анонимно.

#Новости#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Наркотики#Таня#Происшествия
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