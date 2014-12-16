Расчетный счет в Сбербанке — 0 рублей

Данная услуга позволяет клиенту значительно экономить время при подготовке документов, сделав это удаленно с помощью облачного приложения для развития малого бизнеса АО «Деловая среда». Клиентский менеджер Сбербанка заблаговременно согласует время посещения банка, предоставит полную информацию о тарифах и направит типовые формы документов на личный электронный адрес клиента.