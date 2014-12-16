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Расчетный счет в Сбербанке — 0 рублей

16 декабря 2014, 12:22
Сбербанк совместно с партнером АО «Деловая среда» с декабря текущего года запустил новый сервис — направление клиентом заявки на открытие расчетного счета с портала АО «Деловая среда».

Данная услуга позволяет клиенту значительно экономить время при подготовке документов, сделав это удаленно с помощью облачного приложения для развития малого бизнеса АО «Деловая среда». Клиентский менеджер Сбербанка заблаговременно согласует время посещения банка, предоставит полную информацию о тарифах и направит типовые формы документов на личный электронный адрес клиента.

«Сбербанк предлагает быстрое и удобное открытие расчетных счетов на привлекательных условиях, позволяющее существенно сэкономить время и оптимизировать расходы клиентов», — отмечает директор управления продаж малому бизнесу Западно-Сибирского банка Сбербанка Наталья Жук.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru.

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