Расчетный счет в Сбербанке — 0 рублей

Данная услуга позволяет клиенту значительно экономить время при подготовке документов, сделав это удаленно с помощью облачного приложения для развития малого бизнеса АО «Деловая среда». Клиентский менеджер Сбербанка заблаговременно согласует время посещения банка, предоставит полную информацию о тарифах и направит типовые формы документов на личный электронный адрес клиента.
«Сбербанк предлагает быстрое и удобное открытие расчетных счетов на привлекательных условиях, позволяющее существенно сэкономить время и оптимизировать расходы клиентов», — отмечает директор управления продаж малому бизнесу Западно-Сибирского банка Сбербанка Наталья Жук.
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