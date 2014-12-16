После заявлений Путина бензин в Тюмени подешевел

Сильнее всего в России бензин подешевел в Сибирском федеральном округе. Цены на Аи-92 снизились на 14 коп. до 32,2 руб./л. В остальных регионах бензин этой марки подешевел в диапазоне от 1 до 4 коп., кроме Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, где цены не изменились, в Дальневосточном округе бензин, как ни странно, подорожал на 10 копеек