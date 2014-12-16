После заявлений Путина бензин в Тюмени подешевел

За последние две недели средняя стоимость бензина Аи-92 в Тюмени снизилась с 32,9 руб./л до 32,4 руб./л. Бензин Аи-95 подешевел с 34,4 руб/л до 34,1 руб/л. На одну копейку подешевел Аи-98 — до 36,8 руб./л.
А вот стоимость бензина марки Аи-80 осталась без изменений. На сегодняшний день средняя стоимость литра этого бензина в Тюмени составляет 28,6 рублей. Дизельное топливо в регионе наоборот, заметно подорожало — с 35,5 руб./л до 35,7 руб./л.
Сильнее всего в России бензин подешевел в Сибирском федеральном округе. Цены на Аи-92 снизились на 14 коп. до 32,2 руб./л. В остальных регионах бензин этой марки подешевел в диапазоне от 1 до 4 коп., кроме Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, где цены не изменились, в Дальневосточном округе бензин, как ни странно, подорожал на 10 копеек
Отметим, что ранее президент Владимир Путин подверг резкой критике стоимость бензина в розничной продаже. «Некоторые вещи вызывают вопросы. Вот на 10% на 1 декабря увеличились цены на нефтепродукты при снижении мировых цен на 35%. Это как вообще понять? А куда ФАС тогда смотрит?», — заявил президент.
В то же время цены на бензин в Европе достигли рекордно низких значений. В настоящее время литр 95-го бензина марки Super E10 стоит в Германии в среднем 1,3 евро.
Отметим, что с начала года стоимость бензина в Тюмени значительно возросла. Так, например Аи-92 в январе стоил всего 29,4 руб/л, а Аи-95 — 32,4 руб./л. Бензин Аи-98 прошлой зимой можно было приобрести за 34,4 руб./л.