Пользователям Facebook: опасайтесь нового вируса

Вирус связан с публикацией видео и действует комплексно. Сначала он публикует видеозапись, которая якобы является личным видео друзей пользователя, после чего отмечает их в публикации и рассылает сообщения в ленту обновлений и начинает отправлять личные сообщения пользователю.