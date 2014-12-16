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Пользователям Facebook: опасайтесь нового вируса

16 декабря 2014, 17:33
В русском и украинском сегментах социальной сети Facebook появился новый вирус.

Вирус связан с публикацией видео и действует комплексно. Сначала он публикует видеозапись, которая якобы является личным видео друзей пользователя, после чего отмечает их в публикации и рассылает сообщения в ленту обновлений и начинает отправлять личные сообщения пользователю.

Видео носит называние «Имя пользователя PRIVATE VIDEO». Пользователь получает сообщения с собственной фотографией, взятой из его профиля, и подписью «OMG! -Facebook». Открывать подобные сообщения и пытаться просмотреть видео настоятельно не рекомендуется.

Фото: http://presscenter.ru

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