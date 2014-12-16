Пользователям Facebook: опасайтесь нового вируса

Вирус связан с публикацией видео и действует комплексно. Сначала он публикует видеозапись, которая якобы является личным видео друзей пользователя, после чего отмечает их в публикации и рассылает сообщения в ленту обновлений и начинает отправлять личные сообщения пользователю.
Видео носит называние «Имя пользователя PRIVATE VIDEO». Пользователь получает сообщения с собственной фотографией, взятой из его профиля, и подписью «OMG! -Facebook». Открывать подобные сообщения и пытаться просмотреть видео настоятельно не рекомендуется.
Фото: http://presscenter.ru