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Минздрав запрещает врачам выступать против вакцинации

16 декабря 2014, 14:22
Минздрав РФ считает, что нужно бороться с врачами, выступающими против вакцинации.
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Тюмень

Пресс-секретарь Минздрава Олег Салагай рекомендует врачам не опираться на псевдонаучные данные и говорит о необходимости разъяснения медицинским работникам научных данных о прививках и проведении вакцинации. «Очевидно, что проводить вакцинацию необходимо с учетом состояния пациента, наличия показаний и противопоказаний к ней. Только такой подход позволит снизить и количество инфекционных заболеваний, и число поствакцинальных осложнений. Поэтому решение проблемы вакцинации мы видим не в увольнении, а скорее в разъяснении современных научных данных — как практикующему врачу, так и пациенту», — заявил представитель Минздрава.

По мнению Минздрава, необходимо пропагандировать вакцинацию и формировать общественное мнение людей. На заседании экспертного совета по здравоохранению в Совете Федерации, которое состоялось на прошлой неделе, предложили увольнять медицинских работников, которые необоснованно поддерживают «антивакцинальные» настроения родителей. Заведующая кафедрой инфекционных болезней Российской медицинской академии последипломного образования профессор Наталья Беляева считает, что врачи, критикующие прививки, некомпетентны: «Надо их учить, это безграмотные врачи. В крайнем случае, можно понижать в должности, но увольнение — это очень жестоко, у нас и так сокращают врачей». Об этом пишет сайт «Летидор».

Фото: videoplastica.ru

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