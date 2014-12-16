Минздрав запрещает врачам выступать против вакцинации

Пресс-секретарь Минздрава Олег Салагай рекомендует врачам не опираться на псевдонаучные данные и говорит о необходимости разъяснения медицинским работникам научных данных о прививках и проведении вакцинации. «Очевидно, что проводить вакцинацию необходимо с учетом состояния пациента, наличия показаний и противопоказаний к ней. Только такой подход позволит снизить и количество инфекционных заболеваний, и число поствакцинальных осложнений. Поэтому решение проблемы вакцинации мы видим не в увольнении, а скорее в разъяснении современных научных данных — как практикующему врачу, так и пациенту», — заявил представитель Минздрава.