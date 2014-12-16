МЧС приглашает тюменцев на разноцветный лед

«В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации безопасного поведения при занятии зимними видами спорта сотрудники 32-го отряда федеральной противопожарной службы ежегодно заливают каток, расположенный по соседству с пожарной частью. В этом году, чтобы порадовать посетителей катка, огнеборцы раскрасили безликий лед в цвета МЧС», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.