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МЧС приглашает тюменцев на разноцветный лед

16 декабря 2014, 12:17
Сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области приглашают жителей нашего города на каток, расположенный по соседству с пожарной частью по ул. Чекистов. В этом году огнеборцы удивят любителей активного зимнего отдыха разноцветным льдом.
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Тюмень

Сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области приглашают жителей нашего города на каток, расположенный по соседству с пожарной частью по ул. Чекистов. В этом году огнеборцы удивят любителей активного зимнего отдыха разноцветным льдом.

«В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации безопасного поведения при занятии зимними видами спорта сотрудники 32-го отряда федеральной противопожарной службы ежегодно заливают каток, расположенный по соседству с пожарной частью. В этом году, чтобы порадовать посетителей катка, огнеборцы раскрасили безликий лед в цвета МЧС», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Каток расположен по адресу ул. Чекистов,33. Сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области приглашают всех желающих в среду, 17 декабря, принять участие в массовом катании или в товарищеском матче по хоккею, посвященного Дню спасателя России. Открытие катка и массовое катание — в 14.00.

Отметим, что проката коньков на катке нет, поэтому стоит принести свои.

#Новости#ГУ МЧС по Тюменской области#Тюмень#Таня#Общество
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