МЧС приглашает тюменцев на разноцветный лед

Сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области приглашают жителей нашего города на каток, расположенный по соседству с пожарной частью по ул. Чекистов. В этом году огнеборцы удивят любителей активного зимнего отдыха разноцветным льдом.
«В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации безопасного поведения при занятии зимними видами спорта сотрудники 32-го отряда федеральной противопожарной службы ежегодно заливают каток, расположенный по соседству с пожарной частью. В этом году, чтобы порадовать посетителей катка, огнеборцы раскрасили безликий лед в цвета МЧС», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
Каток расположен по адресу ул. Чекистов,33. Сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области приглашают всех желающих в среду, 17 декабря, принять участие в массовом катании или в товарищеском матче по хоккею, посвященного Дню спасателя России. Открытие катка и массовое катание — в 14.00.
Отметим, что проката коньков на катке нет, поэтому стоит принести свои.