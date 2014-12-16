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Евгений Гараничев примет участие в «Рождественской гонке»

16 декабря 2014, 11:00
Тюменский биатлонист Евгений Гараничев примет участие в традиционной «Рождественской гонке», которая пройдет 27 декабря в германском Гельзинкерхене на стадионе «Фельтинс Арена». Пару тюменцу составит серебряный призер Сочи-2014 Яна Романова.

Коммерческий турнир World Team Challenge более известный как «Рождественская гонка» ежегодно проводится в Гельзинкерхене с 2002 года. Евгений Гараничев в этих соревнованиях принимает участие впервые, Яна Романова участвовала в них в 2011 году.

Как отмечают в Союзе биатлонистов России, биатлонисты нашей сборной трижды становились победителями WTC. В 2007 году победу в Гельзенкирхене праздновали Дмитрий Ярошенко и Екатерина Юрьева, в 2010 — Евгений Устюгов и Светлана Слепцова, а в 2012 — Антон Шипулин и Екатерина Юрлова. В прошлом году Россию на соревнованиях представляли Екатерина Юрлова и Максим Чудов.

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