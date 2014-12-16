Евгений Гараничев примет участие в «Рождественской гонке»

Как отмечают в Союзе биатлонистов России, биатлонисты нашей сборной трижды становились победителями WTC. В 2007 году победу в Гельзенкирхене праздновали Дмитрий Ярошенко и Екатерина Юрьева, в 2010 — Евгений Устюгов и Светлана Слепцова, а в 2012 — Антон Шипулин и Екатерина Юрлова. В прошлом году Россию на соревнованиях представляли Екатерина Юрлова и Максим Чудов.