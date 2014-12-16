Директора Переваловской школы уволили за драку учениц

Директор Переваловской средней школы уволена за драку, которую устроили старшеклассницы данного учебного заведения.
Напомним, в начале октября появилась информация, что старшеклассницы средней школы Переваловского поселения вызвали 16-летнюю девочку на так называемую «стрелу», избивали и унижали ее, снимая происходившее на мобильный телефон. У родителей пострадавшей есть видео конфликта, которое попало в соцсети, а также справка от врача, где значится, что у их дочери множественные ушибы мягких тканей головы, лица, шейного отдела позвоночника. Было возбуждено уголовное дело. Чуть позже в полицию обратились родители второй участницы драки — 17-летней школьницы.
Ситуацию под личный контроль взял губернатор Тюменской области. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Галина Калюжная, к которой также обратились представители младшей из участниц драки, на недавней пресс-конференции отметила, что в случившемся частично виноваты родители. «Среди причин на первое место я поставлю отстраненность родителей, отсутствие контроля за досуговой занятостью детей, внутренними проблемами, с которыми они сталкиваются и, самое главное, уверенность в том, что «мой ребенок хороший», — сказала тогда Галина Калюжная.
Проведенная прокуратурой проверка показала, что в учебном заведении знали о конфликте девочек, но никаких мер по его урегулированию принято не было. В настоящее время наказаны несколько должностных лиц, в том числе, и работники школы.
Директор школы долгое время была на больничном, поэтому решение по ней было принято на днях. 11 декабря начальник управления образования администрации Тюменского района издала приказ о прекращении трудового договора с руководительницей школы (п.2 ст. 278 Трудового кодекса РФ) в связи с ненадлежащим исполнением ей своих трудовых обязанностей.