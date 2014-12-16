Директор фирмы не доплатил 12 млн рублей налогов

«Подозреваемый, являясь директором ООО „ВостокЭлектроМонтаж“, осуществляющего вид деятельности в проведении электроизмерений, а также электромонтажных работ, с 2010 по 2012 года включал в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации заведомо ложные сведения», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.