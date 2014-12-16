Директор фирмы не доплатил 12 млн рублей налогов

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «ВостокЭлектроМонтаж». Он подозревается по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
«Подозреваемый, являясь директором ООО „ВостокЭлектроМонтаж“, осуществляющего вид деятельности в проведении электроизмерений, а также электромонтажных работ, с 2010 по 2012 года включал в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации заведомо ложные сведения», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Как полагают следователи, мужчина уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 12 миллионов рублей. Расследование уголовного дела в его отношении продолжается.