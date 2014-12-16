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Директор фирмы не доплатил 12 млн рублей налогов

16 декабря 2014, 10:03
В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «ВостокЭлектроМонтаж». Он подозревается по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
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Тюмень

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «ВостокЭлектроМонтаж». Он подозревается по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

«Подозреваемый, являясь директором ООО „ВостокЭлектроМонтаж“, осуществляющего вид деятельности в проведении электроизмерений, а также электромонтажных работ, с 2010 по 2012 года включал в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации заведомо ложные сведения», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Как полагают следователи, мужчина уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 12 миллионов рублей. Расследование уголовного дела в его отношении продолжается.

#Новости#Налоги#Следственный комитет#Тюмень#Таня#Общество
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