Житель Нижней Тавды задолжал «Тюменьэнерго» почти миллион рублей

По словам заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети Алексея Калинина, работа по выявлению «нелегального» использования электроэнергии ведется в течение всего года. К сожалению, сегодня не все понимают, что за электричество необходимо платить так же, как и за любой другой товар или услугу.
В 2014 году действия недобросовестных потребителей обошлись энергокомпании почти в 10 млн рублей. В каждом случае нарушения специалисты «Тюменьэнерго» составляют соответствующие акты и определяют размер ущерба. В случае отказа потребителя оплачивать незаконно полученную электроэнергию, документы передаются в судебные инстанции для вынесения решений о возмещении причиненного энергокомплексу ущерба, причем расчетная цифра может значительно превышать реальный объем потребления. Как пояснил начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии Тюменского ТПО Алексей Архипов, объем потребленной электроэнергии в подобных случаях определяется на основании технических параметров электросетевого оборудования.
Так, незаконное присоединение к электрическим сетям обернулось крупным штрафом для предприимчивого жителя Нижней Тавды. Инициаторами проверки стали соседи нарушителя, которые обратились к энергетикам с жалобой на снижение качества электроэнергии в сети. Специалисты филиала обнаружили в одном из местных хозяйств самовольное подключение пилорамы и составили акт бездоговорного потребления электроэнергии. Последовало незамедлительное отключение электроустановок от сети и обращение в правоохранительные органы. Суд удовлетворил ходатайство энергокомпании о взыскании задолженности с недобросовестного потребителя: ему предстоит заплатить 900 тысяч рублей.
«Тюменьэнерго» напоминает гражданам, что только при наличии договора энергоснабжения потребление электрической энергии является законным. Потенциальному потребителю необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов с заявлением о технологическом присоединении, выполнить технические условия и заключить договор с энергосбытовой компанией. Все жители Тюменской области также могут подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома, в личном кабинете клиента на официальном сайте «Тюменьэнерго»: https://lkk.te.ru. Процедура не занимает много времени и гарантирует, что потребителю не придется платить за электричество через суд.
Потребители «Тюменьэнерго» могут обратиться по единому номеру телефона Call-центра компании: 8-800-200-55-04 (звонок бесплатный). Специалисты «Тюменьэнерго» также лично готовы ответить на вопросы по профильным темам во всех отделениях ЦОК. В г. Тюмени Центр обслуживания клиентов расположен по адресу: ул. Орджоникидзе, 5.