Житель Нижней Тавды задолжал «Тюменьэнерго» почти миллион рублей

«Тюменьэнерго» напоминает гражданам, что только при наличии договора энергоснабжения потребление электрической энергии является законным. Потенциальному потребителю необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов с заявлением о технологическом присоединении, выполнить технические условия и заключить договор с энергосбытовой компанией. Все жители Тюменской области также могут подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома, в личном кабинете клиента на официальном сайте «Тюменьэнерго»: https://lkk.te.ru. Процедура не занимает много времени и гарантирует, что потребителю не придется платить за электричество через суд.