За год на водоемах погибли 55 человек: это и горе-купальщики, и рыбаки

«Воздушное судно, которое имеется в распоряжении управления, в этом году весной отправляли сначала в Тобольск, потом в Уват. Там на переправах было спасено несколько человек. Кроме того, наши сотрудники переправили через реку человека с инфарктом и роженицу. Благодаря поддержке губернатора купили еще одно воздушное судно, так что теперь их два. Есть смысл держать их в Тобольске и Увате одновременно», — сказал Юрий Алехин.