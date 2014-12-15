За год на водоемах погибли 55 человек: это и горе-купальщики, и рыбаки

В этом году на водоемах Тюменской области погибли 55 человек. Это и горе-купальщики, и беспечные рыбаки, которые летом забывают про спасательный жилет, а зимой выходят на тонкий лед.
При этом, как рассказал на пресс-конференции начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин, благодаря проведению рейдов и других профилактических мероприятий сотрудникам ведомства удается удерживать статистику, связанную с гибелью на воде. Даже в прошлом году утонувших было больше — 62 человека.
Снижению числа несчастных случаев на воде способствовала, мягко говоря, не жаркая погода летом 2014 года: в воду тюменцев не тянуло. Как сообщалось ранее, за купальный сезон погиб 31 человек, в том числе, один ребенок. 75% утонувших взрослых пошли купаться в состоянии алкогольного опьянения. Абсолютно все погибшие отдыхали на водоемах, где купание запрещено.
Остальные 24 случая гибели на воде приходятся на весну, осень и зиму. С сентября по начало июня не много желающих устраивать заплывы в холодной воде, большинство утонувших в это время — рыбаки, пренебрегшие техникой безопасности. Они забывают про спасательный жилет, а в межсезонье и ранней зимой выходят на тонкий лед.
Юрий Алехин через журналистов обратился к рыбакам: «Лед на водоемах еще тонкий, не надо ехать за рыбой — переживете вы и без нее. Потерпите, пока лед окрепнет».
Кроме того, представитель МЧС призвал любителей зимней рыбалки, охоты и туризма ставить спасателей в известность о выездах с ночевкой и длительных походах. В случае, если группа не выйдет на связь или вовремя не прибудет на место, людям смогут оперативно прийти на помощь.
Отметим, что Юрий Алехин озвучил не только печальную статистику, но и цифры, которые не могут не радовать. В этом году на водоемах спасено восемь человек.
«Воздушное судно, которое имеется в распоряжении управления, в этом году весной отправляли сначала в Тобольск, потом в Уват. Там на переправах было спасено несколько человек. Кроме того, наши сотрудники переправили через реку человека с инфарктом и роженицу. Благодаря поддержке губернатора купили еще одно воздушное судно, так что теперь их два. Есть смысл держать их в Тобольске и Увате одновременно», — сказал Юрий Алехин.
Рассказывая о спасении людей на воде, начальник ГУ МЧС по Тюменской области упомянул и о двух отважных ярковских школьницах, которые вытащили из глубокой канавы тонущего мальчика.