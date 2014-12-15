Вступили в силу поправки в областной закон об эвакуации автомобилей

Разработкой закона занималась специально созданная при облдуме группа из депутатов, представителей правительства области, прокуратуры, ГИБДД, фирм, эвакуирующих автотранспорт. Цель закона — уточнить порядок эвакуации и возврата автотранспортных средств за нарушения правил дорожного движения.
Напомним, что согласно ч.1 ст. 27.13 КоАП задержание транспортного средства применяется, в частности, за совершение следующих нарушений:
— ч.1 ст. 12.3 (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство);
— ч.2 ст. 12.5 (управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением);
— чч. 1 и 2 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, а также водителем, лишенным водительских прав);
— чч. 1,3,4 ст. 12.8 (управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения или управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами);
-чч.4 и 5 ст. 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств);
— чч.3–4, 6 ст. 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств);
— ст.12.26 (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Принятые поправки законодательно определяют момент начала эвакуации. Точку возврата автомобиля. Большая часть конфликтов разгорается в тот момент, когда нарушитель правил дорожного движения видит, как его машину эвакуируют, сообщают в пресс-службе Прокуратуры Тюменской области.
Согласно закону «началом перемещения (погрузки) задержанного транспортного средства является отрыв колес одной или более оси задержанного транспортного средства от земли при его погрузке на транспортное средство, осуществляющее перемещение».
Если причины задержания устранены до этого момента, автомобиль возвращается владельцу или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления транспортным средством, на основании решения о прекращении задержания автотранспорта без оплаты расходов на перемещение и хранение.
Устранение причины задержания после отрыва колес влечет необходимость оплаты расходов, связанных с погрузкой (разгрузкой) задержанного транспортного средства. Оплата понесенных расходов осуществляется непосредственно по месту задержания.
Следует иметь в виду, что возврат задержанного транспортного средства не освобождает его владельца от ответственности за нарушение правил дорожного движения.