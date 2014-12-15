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Водительница оказалась в коме из-за колеи на асфальте

15 декабря 2014, 12:28
Около полудня в субботу, 13 декабря, на 184 км автодороги Курган — Тюмень столкнулись автомобили Opel Corsa и «Газель». По предварительным данным, 35-летняя женщина, управлявшая иномаркой, выбрала скорость движения, несоответствующую дорожным условиям, и не выдержала дистанцию.

В результате происшествия тяжелые травмы получили 3 человека. У 35-летней водительницы Opel и 24-летней пассажирки автомобиля тяжелые травмы головы. Управлявшая иномаркой женщина находится в состоянии комы. 45-летний водитель «Газели» получил черепно-мозговую травму, переломы бедра и голени.

Сотрудниками ГИБДД в месте совершения ДТП выявлены недостатки в содержании улично-дорожной сети — на проезжей части образовалась колея, глубиной 7–8 сантиметров. В текущем году балансосодержателем по данному участку дороги был проведен ямочный ремонт, который не устранил недостатки в полном объеме. В настоящее время ему направлена повторная информация, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

В целях обеспечения безопасности движения на данном участке дороги, ГИБДД предлагает ограничить скоростной режим, а также установить знаки «Неровная дорога» до приведения дорожного полотна в нормативное состояние.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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