Водительница оказалась в коме из-за колеи на асфальте

В результате происшествия тяжелые травмы получили 3 человека. У 35-летней водительницы Opel и 24-летней пассажирки автомобиля тяжелые травмы головы. Управлявшая иномаркой женщина находится в состоянии комы. 45-летний водитель «Газели» получил черепно-мозговую травму, переломы бедра и голени.
Сотрудниками ГИБДД в месте совершения ДТП выявлены недостатки в содержании улично-дорожной сети — на проезжей части образовалась колея, глубиной 7–8 сантиметров. В текущем году балансосодержателем по данному участку дороги был проведен ямочный ремонт, который не устранил недостатки в полном объеме. В настоящее время ему направлена повторная информация, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
В целях обеспечения безопасности движения на данном участке дороги, ГИБДД предлагает ограничить скоростной режим, а также установить знаки «Неровная дорога» до приведения дорожного полотна в нормативное состояние.