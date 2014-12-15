Водительница оказалась в коме из-за колеи на асфальте

Сотрудниками ГИБДД в месте совершения ДТП выявлены недостатки в содержании улично-дорожной сети — на проезжей части образовалась колея, глубиной 7–8 сантиметров. В текущем году балансосодержателем по данному участку дороги был проведен ямочный ремонт, который не устранил недостатки в полном объеме. В настоящее время ему направлена повторная информация, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.