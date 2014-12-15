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В Тюмени заболеваемость ОРВИ ниже уровня

15 декабря 2014, 15:32
Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области с 1 по 7 декабря ниже порогового уровня на 9,5%. Всего зарегистрировано 10295 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 7732 случая среди детей до 14 лет.
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Тюмень

В Тюмени же зарегистрировано 7157 случаев заболеваний ОРВИ, в том числе 5307 случаев среди детей до 14 лет. Заболеваемость ниже порогового уровня на 2,1%.

Как сообщает Роспотребнадзор, по данным 8 декабря в области привито 543 тысяч 624 человека, что составляет 39,2% от численности населения. Вакцинация против гриппа проводится в поликлинике по месту жительства, по месту работы, в медицинских центрах, в медпунктах предприятий и учебных заведений.

Напомним, в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа рекомендуется принимать меры профилактики: — сократить время пребывания в местах массового скопления людей, при посещении которых рекомендуется использовать одноразовую маску и менять ее каждые 3 часа; — соблюдать правила личной гигиены, регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их специальным средством для обработки рук; — проветривать помещение и проводить влажную уборку.

При появлении симптомов заболевания обращаться в лечебно-профилактические учреждения. По вопросам профилактики ОРВИ и гриппа в Управлении работает «горячая линия» в будние дни с 9 часов до 18 часов по тел.8–9044929230.

Фото: school4orsk.ru

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