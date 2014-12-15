В Тюмени заболеваемость ОРВИ ниже уровня

Напомним, в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа рекомендуется принимать меры профилактики: — сократить время пребывания в местах массового скопления людей, при посещении которых рекомендуется использовать одноразовую маску и менять ее каждые 3 часа; — соблюдать правила личной гигиены, регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их специальным средством для обработки рук; — проветривать помещение и проводить влажную уборку.