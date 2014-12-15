В Тюмени благодаря комбинированным вакцинам снизилась заболеваемость детей

Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребназдора по Тюменской области Ольга Дубинина на заседании Экспертного совета по здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной политике в Москве.
По ее словам, с 2009 года в Тюменской области приобретают комбинированные вакцины.
«При использовании 5-компонентных вакцин проводился сравнительный анализ. Он показывает, что сокращается кратность посещения детьми поликлиник, повышается иммунная защита населения, уменьшается количество отказов от вакцинации (на 57%), снижается психологическое беспокойство родителей, снижаются затраты на содержание вакцинации, не происходит изменения схемы вакцинации», — сказала Ольга Дубинина.
Она также добавила, что эффективность применения комбинированных вакцин детям первого года жизни подтверждается статистикой. Так, на 21% снизилась распространенность болезней органов дыхания (с 1 536,2 в 2008 году до 1 213, 1 в 2013), в том числе — на 24% ОРВИ и пневмонии (с 1 466,2 в 2008 году до 1 112,2 -в 2013 г.). Также в области на 27%снизился уровень инфекционной заболеваемости среди детей дошкольного возраста, на 50% заболеваемость пневмониями и на 34% — число детей, относящихся к группе часто и длительно болеющих.
Положительный опыт применения компонентных комбинированных вакцин во многих регионах Российской Федерации дает основания для их более широкого использования на федеральном уровне. В Тюменской области очевидная эффективность результатов модернизации календаря прививок заключается в существенном снижении заболеваемости вирусным гепатитом В — в 3 раза, краснухой — в 80 раз, паротитом — в 40 раз и кори — в 8 раз. Об этом сообщает пресс-служба ЭС по здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной политике.
По результатам заседания были определены шаги по эффективной модернизации и расширению Национального календаря прививок и включению в него современных комбинированных вакцин. В рамках заседания также был представлен успешный опыт Тюменской области по применению современных вакцин, которые обеспечивают защиту от 5–6 инфекций 1-ой инъекцией.
Фото: laboboz.wordpress.com