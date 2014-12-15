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В Тюмени благодаря комбинированным вакцинам снизилась заболеваемость детей

15 декабря 2014, 16:55
В Тюменской области на 17% снизилась заболеваемость детей первого года жизни за счет применения комбинированных вакцин.
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Тюмень

Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребназдора по Тюменской области Ольга Дубинина на заседании Экспертного совета по здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной политике в Москве.

По ее словам, с 2009 года в Тюменской области приобретают комбинированные вакцины.

«При использовании 5-компонентных вакцин проводился сравнительный анализ. Он показывает, что сокращается кратность посещения детьми поликлиник, повышается иммунная защита населения, уменьшается количество отказов от вакцинации (на 57%), снижается психологическое беспокойство родителей, снижаются затраты на содержание вакцинации, не происходит изменения схемы вакцинации», — сказала Ольга Дубинина.

Она также добавила, что эффективность применения комбинированных вакцин детям первого года жизни подтверждается статистикой. Так, на 21% снизилась распространенность болезней органов дыхания (с 1 536,2 в 2008 году до 1 213, 1 в 2013), в том числе — на 24% ОРВИ и пневмонии (с 1 466,2 в 2008 году до 1 112,2 -в 2013 г.). Также в области на 27%снизился уровень инфекционной заболеваемости среди детей дошкольного возраста, на 50% заболеваемость пневмониями и на 34% — число детей, относящихся к группе часто и длительно болеющих.

Положительный опыт применения компонентных комбинированных вакцин во многих регионах Российской Федерации дает основания для их более широкого использования на федеральном уровне. В Тюменской области очевидная эффективность результатов модернизации календаря прививок заключается в существенном снижении заболеваемости вирусным гепатитом В — в 3 раза, краснухой — в 80 раз, паротитом — в 40 раз и кори — в 8 раз. Об этом сообщает пресс-служба ЭС по здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной политике.

По результатам заседания были определены шаги по эффективной модернизации и расширению Национального календаря прививок и включению в него современных комбинированных вакцин. В рамках заседания также был представлен успешный опыт Тюменской области по применению современных вакцин, которые обеспечивают защиту от 5–6 инфекций 1-ой инъекцией.

Фото: laboboz.wordpress.com

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