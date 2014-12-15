В Тюмени благодаря комбинированным вакцинам снизилась заболеваемость детей

Она также добавила, что эффективность применения комбинированных вакцин детям первого года жизни подтверждается статистикой. Так, на 21% снизилась распространенность болезней органов дыхания (с 1 536,2 в 2008 году до 1 213, 1 в 2013), в том числе — на 24% ОРВИ и пневмонии (с 1 466,2 в 2008 году до 1 112,2 -в 2013 г.). Также в области на 27%снизился уровень инфекционной заболеваемости среди детей дошкольного возраста, на 50% заболеваемость пневмониями и на 34% — число детей, относящихся к группе часто и длительно болеющих.