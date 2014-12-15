В люке на Первомайской нашли труп бомжа

Напомним, что на одной из недавних пресс-конференции начальник УМВД по г. Тюмени Геннадий Пеньков отмечал, что зимой у сотрудников полиции есть определенные сложности с бездомными. В колодцах, коллекторах и подвалах, где селятся бомжи, периодически происходят пожары, а зимой 2013 года двое бездомных обварились кипятком. Возможно, та же участь постигла и бездомного, чей труп был обнаружен в минувшую пятницу.