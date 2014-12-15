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В люке на Первомайской нашли труп бомжа

15 декабря 2014, 12:05
В люке на улице Первомайской на днях было обнаружен труп бездомного. В настоящее время устанавливается личность бомжа и причина его смерти, однако, как считают следователи, о криминале речь не идет.
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Тюмень

В люке на улице Первомайской на днях было обнаружен труп бездомного. В настоящее время устанавливается личность бомжа и причина его смерти, однако, как считают следователи, о криминале речь не идет.

О том, что в районе дома № 39 по улице Первомайской у люка собрались представители полиции и службы спасения, написала в пятницу вечером пользователь интернет-портала Nashgorod.ru Мэгги.

Как пояснили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, в люке было обнаружено тело бездомного, чья личность пока не установлена. По данному факту проводится проверка, назначен ряд экспертиз для определения причины смерти бомжа. Однако у следователей нет причин полагать, что замешан криминал — на теле нет видимых признаков насильственной смерти.

Напомним, что на одной из недавних пресс-конференции начальник УМВД по г. Тюмени Геннадий Пеньков отмечал, что зимой у сотрудников полиции есть определенные сложности с бездомными. В колодцах, коллекторах и подвалах, где селятся бомжи, периодически происходят пожары, а зимой 2013 года двое бездомных обварились кипятком. Возможно, та же участь постигла и бездомного, чей труп был обнаружен в минувшую пятницу.

#Новости#Тюмень#Следственное управление#Бомж#Таня#Происшествия
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