«Рубин» отправил канадского легионера в Караганду

Напомним, Накстедт был подписан в состав «Рубина» накануне нового хоккейного сезона. До этого он играл в Хоккейной лиге Восточного побережья США (ECHL) за клуб «Бейкерсфилд Кондорс». За «Рубин» Накстедт провел 17 игр в этом чемпионате, набрав пять очков по системе «гол-пас» с коэффициентом полезности равном нулю.
В обмен на канадского нападающего из «Сарыарки» в тюменскую команду перейдет его 21-летний коллега по амплуа Сергей Шестаков. В 2012 году он был выбран на драфте КХЛ екатеринбургским «Автомобилистом», но в сильнейшей лиге страны не выступал. В чемпионате МХЛ Шестаков играл за команды из Санкт-Петрбурга — «Серебряные Львы» и СКА — 1946, набрав 72 очка по системе «гол+пас» — (36+36).