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«Рубин» отправил канадского легионера в Караганду

15 декабря 2014, 13:12
Еще один легионер тюменского «Рубина» потерял свое место в составе клуба. Трудовые отношения были прекращены с Джорданом Накстедтом — канадский форвард продолжит свою спортивную карьеру в карагандинской «Сарыарке».

Напомним, Накстедт был подписан в состав «Рубина» накануне нового хоккейного сезона. До этого он играл в Хоккейной лиге Восточного побережья США (ECHL) за клуб «Бейкерсфилд Кондорс». За «Рубин» Накстедт провел 17 игр в этом чемпионате, набрав пять очков по системе «гол-пас» с коэффициентом полезности равном нулю.

В обмен на канадского нападающего из «Сарыарки» в тюменскую команду перейдет его 21-летний коллега по амплуа Сергей Шестаков. В 2012 году он был выбран на драфте КХЛ екатеринбургским «Автомобилистом», но в сильнейшей лиге страны не выступал. В чемпионате МХЛ Шестаков играл за команды из Санкт-Петрбурга — «Серебряные Львы» и СКА — 1946, набрав 72 очка по системе «гол+пас» — (36+36).

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