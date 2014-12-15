«Рубин» отправил канадского легионера в Караганду

В обмен на канадского нападающего из «Сарыарки» в тюменскую команду перейдет его 21-летний коллега по амплуа Сергей Шестаков. В 2012 году он был выбран на драфте КХЛ екатеринбургским «Автомобилистом», но в сильнейшей лиге страны не выступал. В чемпионате МХЛ Шестаков играл за команды из Санкт-Петрбурга — «Серебряные Львы» и СКА — 1946, набрав 72 очка по системе «гол+пас» — (36+36).