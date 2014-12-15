Медведев запретил «спайс-убийцу»

Согласно документу, в список наркотических средств внесены позиции «метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные» и «метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные». Об этом пишет «Лента. Ру».
С инициативой добавления веществ MDMB(N)BZ-F в перечень наркотических препаратов выступила Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Ранее ведомство выявляло случаи их употребления на территориях Кировской, Владимирской, Оренбургской и Смоленской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Были зафиксированы и смертельные случаи отравления.
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