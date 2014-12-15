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Медведев запретил «спайс-убийцу»

15 декабря 2014, 12:21
Правительство России приняло решение запретить свободный оборот двух психоактивных соединений, которые входят в состав курительных смесей (спайсов) и распространяются под наименованием MDMB(N)BZ-F. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Тюмень

Согласно документу, в список наркотических средств внесены позиции «метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные» и «метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные». Об этом пишет «Лента. Ру».

С инициативой добавления веществ MDMB(N)BZ-F в перечень наркотических препаратов выступила Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Ранее ведомство выявляло случаи их употребления на территориях Кировской, Владимирской, Оренбургской и Смоленской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Были зафиксированы и смертельные случаи отравления.

Фото: hostinger.ru

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