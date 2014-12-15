Медведев: Граждане Украины не смогут больше работать в России

Медведев подчеркнул, что с 1 января 2015 года «серые» украинские работники, которые составляют основное число приехавших, работу без патента в России не получат. «Более строго мы будем относиться и к соблюдению сроков пребывания в нашей стране — 90 дней в течение полугода. Раньше было достаточно выехать из России — и снова въехать обратно, чтобы без проблем трудиться здесь следующие три месяца. Теперь к таким украинцам — „путешественникам“ без патента на работу в Россию наши пограничники будут относиться с повышенным вниманием», — пообещал председатель правительства.