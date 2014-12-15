Медведев: Граждане Украины не смогут больше работать в России

Российский премьер Дмитрий Медведев задал вопрос киевским политикам: «Учтена ли и эта новая нагрузка на государственный бюджет, не говоря уже о бюджетах украинских семей?».
Медведев подчеркнул, что с 1 января 2015 года «серые» украинские работники, которые составляют основное число приехавших, работу без патента в России не получат. «Более строго мы будем относиться и к соблюдению сроков пребывания в нашей стране — 90 дней в течение полугода. Раньше было достаточно выехать из России — и снова въехать обратно, чтобы без проблем трудиться здесь следующие три месяца. Теперь к таким украинцам — „путешественникам“ без патента на работу в Россию наши пограничники будут относиться с повышенным вниманием», — пообещал председатель правительства.
«Ущерб нанесет сокращение денежных переводов на родину от работающих в России украинцев. А на сегодняшний день только высококвалифицированных специалистов и тех, кто трудится с официальным разрешением на работу или с патентами — почти 400 тысяч человек», — отметил премьер, передает «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.
Фото: vzsar.ru