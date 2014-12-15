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Из-за прорыва теплотрассы на М. Горького ограничили движение

15 декабря 2014, 16:42
В Тюмени снова ограничено движение транспорта — на этот раз из-за аварии на тепломагистрали по улице Максима Горького.

В связи с аварией на тепломагистрали по улице М. Горького, на участке дороги от Котельщиков до Харьковской с 15 по 22 декабря, будет ограничено движение транспорта, сообщаютв пресс-службе ГИБДД Тюмени.

Объезд данного участка дороги будет осуществляться по улицам Софьи Ковалевской, Харьковской, Котельщиков, Елизарова и Серова.

«По заявке в ГИБДД мы проводим земляные работы (раскопка) с целью обнаружения места повреждения на тепломагистрали. Ограничения по теплоснабжению потребителей в настоящее время не производится. Аварии на теплотрассе, которая могла бы быть потенциально опасна для автомобилистов, или пешеходов, нет», — прокомментировали в пресс-службе ОАО «УТСК».

#Новости#Автомобили#Авария на теплотрассе#Транспорт#Маша#Общество
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