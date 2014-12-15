Из-за прорыва теплотрассы на М. Горького ограничили движение

«По заявке в ГИБДД мы проводим земляные работы (раскопка) с целью обнаружения места повреждения на тепломагистрали. Ограничения по теплоснабжению потребителей в настоящее время не производится. Аварии на теплотрассе, которая могла бы быть потенциально опасна для автомобилистов, или пешеходов, нет», — прокомментировали в пресс-службе ОАО «УТСК».