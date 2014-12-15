Автохлам из программы утилизации вернулся на дороги

По данным организации, недобросовестные утилизаторы и автодилеры используют правительственную программу поддержки обновления автопарка для незаконного обогащения. Путь на вторичный рынок или «на запчасти» проходит до 44% автотранспорта, сданного в рамках программы.
По словам представителя ассоциации «Руслом.ком», исходя из статистики Минпромторга за сентябрь—ноябрь 2014 года, непосредственно в утиль отправилось примерно 70 тысяч автомобилей. При этом до самой ассоциации добралось лишь 39,5 тысячи машин. Учитывая, что все 100% шредерных мощностей России принадлежат членам ассоциации, можно сделать вывод, что примерно 30,5 тысяч автомобилей ушли в неизвестном направлении.
Интересно, что при этом у данных автомобилей есть все шансы вновь оказаться на дорогах. Дело в том, что год назад Верховный суд признал незаконной норму, в соответствии с которой машины, снятые с учета для утилизации, не подлежали повторной постановке на учет.
При этом в Минпромторге, который ведет лишь документарный контроль утилизации, признают наличие проблемы, но считают, что масштабы злоупотреблений носят единичный характер.
Отметим, что легализация автохлама для России явление не новое. Аналогичные проблемы уже возникали во время прошлой программы утилизации, проходившей в 2009–2011 годах.