Тюменцы исполнили мечты более ста детей-сирот

Напомним, что социальная благотворительная акция «Я — волшебник!» успешно проводится в нашем городе уже в третий раз. С сентября этого года более 100 детей из замещающих семей написали письма Деду Морозу, в которых просили исполнить свои маленькие желания. Дети писали, что мечтают о сноуборде и лыжах, машинках, самолете, лошадке, кукле Baby born, электронной книге, каблуках на платформе с шипами, сумке для школы и т.д.