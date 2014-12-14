Тюменцы исполнили мечты более ста детей-сирот

В преддверии Нового года, 19 декабря с 12:00 до 14:00 часов в развлекательном комплексе «Жираff» (ул. Логунова 3/1) пройдет праздничная елка для ребят, принимавших участие в акции. Более 60 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, в возрасте от 8 до 13 лет придут на праздник, чтобы получить из рук главного зимнего волшебника — Деда Мороза — свой заветный подарок.
Напомним, что социальная благотворительная акция «Я — волшебник!» успешно проводится в нашем городе уже в третий раз. С сентября этого года более 100 детей из замещающих семей написали письма Деду Морозу, в которых просили исполнить свои маленькие желания. Дети писали, что мечтают о сноуборде и лыжах, машинках, самолете, лошадке, кукле Baby born, электронной книге, каблуках на платформе с шипами, сумке для школы и т.д.
В ходе акции на письма откликнулись не только крупные компании, но и простые горожане, которые выполнили детские желания и стали самыми настоящими «волшебниками». Поэтому на мероприятие будут приглашены и маленькие гости вместе со своими опекунами и все «волшебники», воплотившие детские мечты в реальность, сообщает центр «Семья».
Организаторы выражают искреннюю благодарность в проведении благотворительной акции «Я-волшебник!» и организации итогового мероприятия компаниям: развлекательному комплексу «Жираф», АО «Транснефть-Сибирь», ОАО «СУЭНКО», многопрофильному клинико-диагностическому центру «Доктор-А», Дворцу искусств «Пионер», хобби-клубу «Аромат творчества», театру танца «Проспект» и многим другим.