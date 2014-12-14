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Пожнадзор заканчивает проверять магазины фейерверков

14 декабря 2014, 16:20
Сотрудники МЧС проводят внеплановые проверки пожарной безопасности в местах хранения и реализации пиротехнических изделий.
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Тюмень

Как показывает практика, точки продажи пиротехники образуются как раз перед новогодними праздниками. Очень важно, чтобы они соответствовали требованиям, чтобы население, приобретающее пиротехнику, проинструктировали о том, как правильно ее применять, и не допустить беды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. Также во время проверки выясняют, есть ли у продавца сертификаты на пиротехническую продукцию.

Сотрудники отдела надзорной деятельности провели 5 проверок на территории Калининского округа, которые не выявили нарушений требований пожарной безопасности. Всего в КАО 7 мест продажи пиротехники. Остальные проверки проведут на следующей неделе.

Внеплановые выездные проверки проводятся на основании поручения зам. Председателя Правительства РФ Д. Рогозина от 19.08.2014 г. № РД-П4-6255.

Согласно статистическим данным отдела дознания УНД ГУ МЧС России по Тюменской области, с начала 2014 года случаев возникновения пожаров из-за применения пиротехнических изделий не зарегистрировано, что говорит о том, что уровень культуры безопасности населения значительно повысился.

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