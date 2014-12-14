Пожнадзор заканчивает проверять магазины фейерверков

Как показывает практика, точки продажи пиротехники образуются как раз перед новогодними праздниками. Очень важно, чтобы они соответствовали требованиям, чтобы население, приобретающее пиротехнику, проинструктировали о том, как правильно ее применять, и не допустить беды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. Также во время проверки выясняют, есть ли у продавца сертификаты на пиротехническую продукцию.