Водоканал завершил часть работ. У некоторых тюменцев вода и не пропадала

Напомним, специалисты тюменского водоканала начали работы по запросу Тюменской домостроительной компании о подключении сетей нового микрорайона, в связи с чем перебои в водоснабжении до полного отсутствия наблюдаются в квадрате: от района Московского и Червишевского трактов до района Войновки между объездной дорогой и Транссибирской магистралью, а также в деревне Плеханово, посёлке Комарова, Дербыши, Ожогина и микрорайоне «Ямальский-2». Параллельно было принято решение заменить старый неработающий затвор на смесителях Метелёвской водоочистной станции, поскольку его замена в будущем потребовала бы еще одного масштабного отключения.
Сегодня утром жители Московского тракта, Ткацкого проезда, нескольких улиц Тюменского микрорайона радостно сообщали, что вода в их квартирах есть.
«Без отключения и осушения магистрального водовода, в который производится врезка, подключение нового микрорайона не выполнить. Тем не менее, со своей стороны мы сделали всё возможное, чтобы жители Тюмени ощутили минимум неудобств при проведении этих работ, — поясняет главный инженер компании „Тюмень Водоканал“ Владимир Кильтау. — За счёт увеличения подачи воды с Велижанской водоочистной станции, а также мероприятий, проведённых на сетях и водоповысительных станциях, нам удалось избежать большого снижения параметров давления в городской водопроводной сети. В обозначенном районе вода отсутствует лишь в части домов, в целом же, несмотря на перепады давления, особенно, в пиковые нагрузки (утренние часы), вода в домах есть. Большая часть объектов соцкультбыта работает в обычном режиме».
Стоит отметить, что такие масштабные отключения с минимальными неудобствами стали возможны лишь после системной работы по замене запорно-регулирующей арматуры на сетях водоснабжения, которую специалисты тюменского водоканала проводят в последние несколько лет, в рамках летних ремонтных кампаний и плановых остановок водопровода.
«Еще лет 5 назад при отключении такого участка магистрального водовода, последствия для водоснабжения города были бы значительно серьёзнее, поскольку запорно-регулирующая арматура требовала замены и отключить отдельно участок магистрального водовода было проблематично, — добавляет Владимир Кильтау. — После проведенных в последние годы плановых остановок водопровода, у нас теперь есть возможность отключить лишь часть магистрального водовода, при этом максимально задействовав оставшиеся в работе водоводы, для обеспечения потребностей города в воде».
Сейчас Метелёвская водоочистная станция работает в штатном режиме, работы по подключение нового жилого микрорайона ведутся согласно графику.