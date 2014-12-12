nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Водоканал завершил часть работ. У некоторых тюменцев вода и не пропадала

12 декабря 2014, 13:39
С ночи с 11 на 12 декабря в Тюмени специалисты водоканала начали масштабную работу по врезке нового жилого микрорайона, в районе деревни Плеханово, замена же затвора на смесителях Метелёвской водоочистной станции была успешно завершена еще утром. По отзывам горожан, у некоторых из них вода даже не пропадала.

Напомним, специалисты тюменского водоканала начали работы по запросу Тюменской домостроительной компании о подключении сетей нового микрорайона, в связи с чем перебои в водоснабжении до полного отсутствия наблюдаются в квадрате: от района Московского и Червишевского трактов до района Войновки между объездной дорогой и Транссибирской магистралью, а также в деревне Плеханово, посёлке Комарова, Дербыши, Ожогина и микрорайоне «Ямальский-2». Параллельно было принято решение заменить старый неработающий затвор на смесителях Метелёвской водоочистной станции, поскольку его замена в будущем потребовала бы еще одного масштабного отключения.

Сегодня утром жители Московского тракта, Ткацкого проезда, нескольких улиц Тюменского микрорайона радостно сообщали, что вода в их квартирах есть.

«Без отключения и осушения магистрального водовода, в который производится врезка, подключение нового микрорайона не выполнить. Тем не менее, со своей стороны мы сделали всё возможное, чтобы жители Тюмени ощутили минимум неудобств при проведении этих работ, — поясняет главный инженер компании „Тюмень Водоканал“ Владимир Кильтау. — За счёт увеличения подачи воды с Велижанской водоочистной станции, а также мероприятий, проведённых на сетях и водоповысительных станциях, нам удалось избежать большого снижения параметров давления в городской водопроводной сети. В обозначенном районе вода отсутствует лишь в части домов, в целом же, несмотря на перепады давления, особенно, в пиковые нагрузки (утренние часы), вода в домах есть. Большая часть объектов соцкультбыта работает в обычном режиме».

Стоит отметить, что такие масштабные отключения с минимальными неудобствами стали возможны лишь после системной работы по замене запорно-регулирующей арматуры на сетях водоснабжения, которую специалисты тюменского водоканала проводят в последние несколько лет, в рамках летних ремонтных кампаний и плановых остановок водопровода.

«Еще лет 5 назад при отключении такого участка магистрального водовода, последствия для водоснабжения города были бы значительно серьёзнее, поскольку запорно-регулирующая арматура требовала замены и отключить отдельно участок магистрального водовода было проблематично, — добавляет Владимир Кильтау. — После проведенных в последние годы плановых остановок водопровода, у нас теперь есть возможность отключить лишь часть магистрального водовода, при этом максимально задействовав оставшиеся в работе водоводы, для обеспечения потребностей города в воде».

Сейчас Метелёвская водоочистная станция работает в штатном режиме, работы по подключение нового жилого микрорайона ведутся согласно графику.

#Новости#Водоснабжение#Тюмень Водоканал#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25