Водоканал завершил часть работ. У некоторых тюменцев вода и не пропадала

«Без отключения и осушения магистрального водовода, в который производится врезка, подключение нового микрорайона не выполнить. Тем не менее, со своей стороны мы сделали всё возможное, чтобы жители Тюмени ощутили минимум неудобств при проведении этих работ, — поясняет главный инженер компании „Тюмень Водоканал“ Владимир Кильтау. — За счёт увеличения подачи воды с Велижанской водоочистной станции, а также мероприятий, проведённых на сетях и водоповысительных станциях, нам удалось избежать большого снижения параметров давления в городской водопроводной сети. В обозначенном районе вода отсутствует лишь в части домов, в целом же, несмотря на перепады давления, особенно, в пиковые нагрузки (утренние часы), вода в домах есть. Большая часть объектов соцкультбыта работает в обычном режиме».