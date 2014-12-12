Виновника аварии на Пермякова разыскивает ГИБДД

В четверг, 11 декабря, в первом часу дня на улице Пермякова у торгового центра «Матрица» столкнулись автомобили Hyundai Tucson и Lada Kalina. По предварительным данным, водитель иномарки не пропустил «Ладу», выезжая с прилегающей территории. После этого мужчина вышел из авто, осмотрел повреждения, сел в автомобиль и уехал с места происшествия.
28-летний водитель «Лады» получил в результате ДТП травму голени. Скрывшийся автомобиль и его предполагаемый водитель установлены, ведется розыск, сообщили в пресс-службе ГИБДД области.
Очевидцев происшествия, а также всех, кто располагает информацией о местонахождении зеленого (серебристо-зеленого) автомобиля Hyundai Tucson, имеющего механические повреждения с правой стороны кузова, и водителя данного автомобиля, ГИБДД просит обратиться в отделение розыска полка по телефонам 794–589, 794–580 или в дежурную часть по телефону 794–610.