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Виновника аварии на Пермякова разыскивает ГИБДД

12 декабря 2014, 12:28
В четверг, 11 декабря, в первом часу дня на улице Пермякова у торгового центра «Матрица» столкнулись автомобили Hyundai Tucson и Lada Kalina. По предварительным данным, водитель иномарки не пропустил «Ладу», выезжая с прилегающей территории. После этого мужчина вышел из авто, осмотрел повреждения, сел в автомобиль и уехал с места происшествия.

В четверг, 11 декабря, в первом часу дня на улице Пермякова у торгового центра «Матрица» столкнулись автомобили Hyundai Tucson и Lada Kalina. По предварительным данным, водитель иномарки не пропустил «Ладу», выезжая с прилегающей территории. После этого мужчина вышел из авто, осмотрел повреждения, сел в автомобиль и уехал с места происшествия.

28-летний водитель «Лады» получил в результате ДТП травму голени. Скрывшийся автомобиль и его предполагаемый водитель установлены, ведется розыск, сообщили в пресс-службе ГИБДД области.

Очевидцев происшествия, а также всех, кто располагает информацией о местонахождении зеленого (серебристо-зеленого) автомобиля Hyundai Tucson, имеющего механические повреждения с правой стороны кузова, и водителя данного автомобиля, ГИБДД просит обратиться в отделение розыска полка по телефонам 794–589, 794–580 или в дежурную часть по телефону 794–610.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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