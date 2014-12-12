Виновника аварии на Пермякова разыскивает ГИБДД

В четверг, 11 декабря, в первом часу дня на улице Пермякова у торгового центра «Матрица» столкнулись автомобили Hyundai Tucson и Lada Kalina. По предварительным данным, водитель иномарки не пропустил «Ладу», выезжая с прилегающей территории. После этого мужчина вышел из авто, осмотрел повреждения, сел в автомобиль и уехал с места происшествия.

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