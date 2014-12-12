В Тюменской области хватает рыбы

«Год был рыбный и водный настолько, что уровень воды обеспечил круглогодичный нагул на некоторых озерах. То есть в таком водоеме рыба может расти не только весну и лето, но и весь зимний период. Поэтому нам не придется отлавливать пелядь стограммовой — через год мы получим особей весом уже в 300–400 грамм. Данная методика позволяет, я подчеркну, в разы, а не на 20 процентов, как сегодня, увеличить объемы производства. Воды в этот раз было много, кормовая база получше, было не так жарко. Растениеводы жаловались на погоду, а я говорил: сильно-то год не ругайте, пусть он оказался не хлебный, зато рыбный, наиболее подходящий для сиговых.
Таким образом, мы решили, что нужно подготовить все свои озера, зимовальные сооружения, ямы и комплексы для круглогодичного нагула. Это необходимо, чтобы поднять производительность наших озер в 3–4 раза. Нынче мы собрали около 1,1 тысяч тонн рыбы, а приняв эти меры, сможем собирать по 4–5 тысяч. Если показатели этой зимы будут положительные, если сработают все проводимые на озерах мероприятия, на следующий год мы будем выращивать и более благородных сигов — не только пелядь, но и того же муксуна. Заявка на миллион его личинок уже сделана, .
Добавлю, что рыбалка на этот год еще не закончена — 1,1 тысяч тонн мы получили в середине ноября. Сейчас пытаемся выходить на еще не очень окрепший лед. В те годы мы выводили технику в январе—феврале, когда толщина льда позволяла двигаться по нему пятитонному трактору. Теперь приобрели трактор весом 1,7 тонн, и он будет маневренно завозить невод и оборудование, чистить участки заводи и так далее. У нас еще остались необловленные озера, где хранится большой объем рыбы, с ними и будем работать», — передает слова руководителя «Оцелота» районное управление информационной политики