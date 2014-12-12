В Тюменской области хватает рыбы

«Год был рыбный и водный настолько, что уровень воды обеспечил круглогодичный нагул на некоторых озерах. То есть в таком водоеме рыба может расти не только весну и лето, но и весь зимний период. Поэтому нам не придется отлавливать пелядь стограммовой — через год мы получим особей весом уже в 300–400 грамм. Данная методика позволяет, я подчеркну, в разы, а не на 20 процентов, как сегодня, увеличить объемы производства. Воды в этот раз было много, кормовая база получше, было не так жарко. Растениеводы жаловались на погоду, а я говорил: сильно-то год не ругайте, пусть он оказался не хлебный, зато рыбный, наиболее подходящий для сиговых.