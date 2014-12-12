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В России подорожали презервативы

12 декабря 2014, 09:23
Производители презервативов в России подняли цены на 15 процентов. Об этом рассказала «Русской службе новостей» директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» Елена Неволина.
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Тюмень

По ее словам, рост цен на изделия связан с повышением стоимости сырья. «Cырье импортное, своего у нас нет», — заявила Неволина. Она также добавила, что в 2015 году цены на презервативы, скорее всего, продолжат расти.

Большая часть презервативов, продающихся на территории РФ, выпускаются под британскими марками. В России есть всего два завода, занимающихся их выпуском: в Армавире и Серпухове. Об этом пишет «Лента. Ру».

Ранее о повышении цен на свою продукцию в связи с резким изменением курса рубля объявил ряд зарубежных компаний. В конце ноября выросла стоимость смартфонов, планшетов и компьютеров компании Apple. О пересмотре цен объявила шведская компания IKEA. Кроме того, цены в московских ресторанах «Макдоналдс» увеличатся на несколько процентов.

Фото: eros.rin.ru

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