В День Конституции во всех ведомствах пройдут встречи с гражданами

С 12 до 20 часов по местному времени проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления. Уполномоченные лица обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта), информирует пресс-служба администрации города Тюмени.
В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение трех рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.
По решению соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления может осуществляться предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан. В администрации города Тюмени личный прием граждан будет проводиться в порядке живой очереди.
Информация об адресах проведения 12 декабря приема заявителей размещена на официальном сайте Президента Российской Федерации в интернете на странице «Личный прием» раздела «Обращения», а также на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления. Адрес сайта правительства Тюменской области — http://admtyumen.ru/ogv_ru/index.htm, адрес сайта администрации города Тюмени — http://www.tyumen-city.ru/vlast/grafik/.