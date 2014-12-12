Три школы Тюменской области вошли в топ лучших России

Исследование проводилось Московским центром непрерывного математического образования при информационной поддержке МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки РФ. Об этом сообщает департамент образования и науки Тюменской области.
Критериями оценки общеобразовательных учреждений стали результаты Единого государственного экзамена, Всероссийской олимпиады школьников, а также учитывались размер школы и наличие конкурсного набора.
Напомним, что в перечень 500 лучших образовательных организаций, продемонстрировавших высокие образовательные результаты в 2013–2014 учебном году, вошли гимназия им. Н.Д. Лицмана города Тобольска, лицей № 93 города Тюмени и гимназия Тюменского государственного университета.
Фото: ulyanovskcity.ru