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Три школы Тюменской области вошли в топ лучших России

12 декабря 2014, 15:37
Ярковская школа, Юргинская школа, Викуловская школа № 1 вошли в топ-200 лучших сельских школ, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников.
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Тюмень

Исследование проводилось Московским центром непрерывного математического образования при информационной поддержке МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки РФ. Об этом сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Критериями оценки общеобразовательных учреждений стали результаты Единого государственного экзамена, Всероссийской олимпиады школьников, а также учитывались размер школы и наличие конкурсного набора.

Напомним, что в перечень 500 лучших образовательных организаций, продемонстрировавших высокие образовательные результаты в 2013–2014 учебном году, вошли гимназия им. Н.Д. Лицмана города Тобольска, лицей № 93 города Тюмени и гимназия Тюменского государственного университета.

Фото: ulyanovskcity.ru

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