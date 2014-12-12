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Школьников будут обучать правилам поведения в соцсетях

12 декабря 2014, 11:16
Российских школьников со следующего учебного года на уроках информатики и ОБЖ начнут учить правилам поведения в интернете, в частности, в социальных сетях.
Сюжет
Тюмень

«К 1 сентября 2015 года уже будет издана методика преподавания в школах. И в первую очередь речь в этой методике пойдет о том, как себя вести в соцсетях. А именно — какую информацию о себе и своих друзьях можно выкладывать в интернет», — отметил представитель RU center Андрей Воробьев, который входит в рабочую группу по разработке концепции этого проекта.

По его словам, учителя информатики и Основ безопасности жизнедеятельности пройдут переподготовку, чтобы научиться доносить до детей правила поведения в сети. Помимо этого на уроки будут приходить представители интернет-компаний, которые расскажут о небезопасных сайтах и ресурсах. Об этом пишет ТАСС.

«Детям необходимо объяснить, что размещение на просторах сети своих данных и фотографий в дальнейшем может опорочить их репутацию. Например, когда они во взрослой жизни станут публичными людьми и будут претендовать на выборную должность», — пояснил представитель RU center.

Проект по разработке методик обучения поведения школьников в интернете поддерживают Роскомнадзор и Минобрнауки РФ.

Фото: scientia.uol.ua

#Новости#Школьники#Тюмень#Интернет#Саша#Общество
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