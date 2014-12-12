Семейная пара погибла в столкновении с бензовозом

Еще две аварии произошли в минувшие сутки на этой автодороге. В половине десятого вечера на 30 км трассы на подъезде к селу Каскара Тюменского района грузовичок Isuzu въехал в металлический отбойник. 19-летний пассажир автомобиля получил рану и перелом левой голени.