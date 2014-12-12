Семейная пара погибла в столкновении с бензовозом

Трагедия произошла в четверг утром, 11 декабря, на 489 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Там столкнулись Toyota Corolla и грузовой MAN с полуприцепом-цистерной с сырой нефтью.
По предварительным данным, водитель Toyota выполнял обгон попутного транспортного средства и не рассчитал расстояние до встречного автомобиля. В результате происшествия погибли ехавшие в «легковушке» супруги из Сургута: 65-летний водитель скончался на месте происшествия, 62-летняя пассажирка умерла по дороге в больницу.
В момент аварии в цистерне нефтевоза находилось 32 т сырой нефти. Ее разлива вследствие ДТП не произошло, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Еще две аварии произошли в минувшие сутки на этой автодороге. В половине десятого вечера на 30 км трассы на подъезде к селу Каскара Тюменского района грузовичок Isuzu въехал в металлический отбойник. 19-летний пассажир автомобиля получил рану и перелом левой голени.
Около одиннадцати часов вечера на 225 км автодороги в Тобольском районе произошло столкновение автомобилей Skoda Octavia и ZAZ Chance. По предварительным данным, спровоцировал аварию водитель Skoda, выехавший на полосу встречного движения, совершая обгон. Пострадал в результате происшествия 55-летний водитель ZAZ. У мужчины тяжелая травма — перелом бедра.