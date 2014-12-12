nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Семейная пара погибла в столкновении с бензовозом

12 декабря 2014, 11:31
Трагедия произошла в четверг утром, 11 декабря, на 489 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Там столкнулись Toyota Corolla и грузовой MAN с полуприцепом-цистерной с сырой нефтью.

Трагедия произошла в четверг утром, 11 декабря, на 489 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Там столкнулись Toyota Corolla и грузовой MAN с полуприцепом-цистерной с сырой нефтью.

По предварительным данным, водитель Toyota выполнял обгон попутного транспортного средства и не рассчитал расстояние до встречного автомобиля. В результате происшествия погибли ехавшие в «легковушке» супруги из Сургута: 65-летний водитель скончался на месте происшествия, 62-летняя пассажирка умерла по дороге в больницу.

В момент аварии в цистерне нефтевоза находилось 32 т сырой нефти. Ее разлива вследствие ДТП не произошло, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Еще две аварии произошли в минувшие сутки на этой автодороге. В половине десятого вечера на 30 км трассы на подъезде к селу Каскара Тюменского района грузовичок Isuzu въехал в металлический отбойник. 19-летний пассажир автомобиля получил рану и перелом левой голени.

Около одиннадцати часов вечера на 225 км автодороги в Тобольском районе произошло столкновение автомобилей Skoda Octavia и ZAZ Chance. По предварительным данным, спровоцировал аварию водитель Skoda, выехавший на полосу встречного движения, совершая обгон. Пострадал в результате происшествия 55-летний водитель ZAZ. У мужчины тяжелая травма — перелом бедра.

#Новости#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25