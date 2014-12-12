Санкции не влияют на тюменцев: им хватает местных продуктов

Это особенно интересно в преддверии новогодних праздников, когда каждая семья всегда старается порадовать себя и своих гостей за праздничным столом чем-то особенным. И другой важный вопрос в связи с этим — что к этому столу могут предложить наши местные производители?
В опросе приняли участие 1000 человек. Без малого три четверти опрошенных жителей области (74%) предпочитают отечественные продовольственные товары, причем 48 процентов ориентированы именно на местные, произведенные в Тюменской области продукты, а 26 процентов стараются покупать если не местное, то отечественное продовольствие. Среди патриотов российских и тюменских продуктов как пожилые люди (52–56%), так и молодежь (42–46%). Безразличны к месту происхождения блюд на своем столе лишь восемь процентов опрошенных.
Половина жителей области (49%), которые и до санкций предпочитали продукты российского производства, не заметили вообще никаких изменений в своей продовольственной корзине. Многие потребители (28%) безболезненно переключились на покупку отечественных продуктов, не указав на какие-либо отличия в качестве.
Вполне предсказуемо, что совпали (примерно по 18%) доли опрошенных, отдающих предпочтение импортным продуктам питания, и респондентов отметивших, что их рацион пострадал после введения ограничений на импорт продовольствия в Россию. Естественно, что таких «гурманов» больше среди жителей областного центра и Тобольска с их развитой торговой сетью. И это косвенное свидетельство достаточно высокого уровня материального благополучия жителей наших двух столиц, многие из которых могли и могут себе позволить не вглядываться в ценники на импортных продуктах.
Опрошенным гражданам предлагалось сравнить качество местных и импортных продуктов питания. Как и в случае с потребительскими предпочтениями, три четверти опрошенных (76%) считают, что тюменские продукты лучше (52%) или не уступают по качеству (24%) ввозимым.
Жители области, покупая продукты питания, обращают внимание в первую очередь на дату производства (свежесть) продукта (25%). Это дает серьезное преимущество местным товаропроизводителям в сегменте продуктов с малым сроком хранения. Торговая марка важна для покупателя чуть меньше (23%), но доверие к продукции привычного или известного бренда достаточно высоко. Придирчивы жители области и к технологии производства, а также составу продукта (18%). Цена покупаемых продуктов отнюдь не является определяющей характеристикой для тюменских потребителей (12%), впрочем, как и упаковка (12%). Причем на цену чаще обращают внимание покупатели старшего возраста, а на яркую или удобную упаковку — молодежь.
В ходе опроса респондентам предлагалось выбрать из списка три импортных продукта, отсутствие которых они не заметят и легко перейдут на покупку местного продовольствия. Среди выбранных, в первую очередь те продукты, которые в Тюменской области производятся в достаточном объеме. Это молоко и продукция мясопереработки (15%), мясо птицы и яйца (14%), рыба и ее полуфабрикаты (11%). Конкуренцию импорту легко составят отечественные соки и безалкогольные напитки, хлеб и хлебобулочные изделия, продукты переработки зерна и макаронные изделия, плодоовощные культуры и зелень.
Проведенный опрос показал, что тюменцы — это настоящие патриоты в том что касается местных продуктов питания, они не боятся никаких ограничений на импорт и ориентируются в своих предпочтениях на свежесть, на качество и близкое знакомство с теми, кто производит и поставляет продовольствие к нашему столу. Хорошего всем Нового Года. Об этом пишет департамент инвестиционной политики Тюменской области.
Фото: lifedon.com.ua