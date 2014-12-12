Санкции не влияют на тюменцев: им хватает местных продуктов

Жители области, покупая продукты питания, обращают внимание в первую очередь на дату производства (свежесть) продукта (25%). Это дает серьезное преимущество местным товаропроизводителям в сегменте продуктов с малым сроком хранения. Торговая марка важна для покупателя чуть меньше (23%), но доверие к продукции привычного или известного бренда достаточно высоко. Придирчивы жители области и к технологии производства, а также составу продукта (18%). Цена покупаемых продуктов отнюдь не является определяющей характеристикой для тюменских потребителей (12%), впрочем, как и упаковка (12%). Причем на цену чаще обращают внимание покупатели старшего возраста, а на яркую или удобную упаковку — молодежь.