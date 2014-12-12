Роскомнадзор посчитал фейковые аккаунты в соцсетях нарушением закона

Также ведомство в аккаунте Facebook напоминает о том, что правила пользования большинства популярных социальных сетей предполагают соблюдение политики «реальных имен». При ее нарушении рекомендуется обратиться к администраторам сайта с требованием удалить аккаунт, апеллируя к правовой позиции в соответствии с российским законодательством о защите персональных данных. В социальной сети «ВКонтакте» Роскомнадзор при нарушении рекомендует обратиться к администраторам сайта с требованием удалить аккаунт, а если реакции не поступит, то обращаться в ведомство.