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Роскомнадзор посчитал фейковые аккаунты в соцсетях нарушением закона

12 декабря 2014, 10:21
Роскомнадзор считает фейковые аккаунты в социальных сетях примером нарушения закона о персональных данных. Об этом сказано в аккаунтах ведомства в «ВКонтакте» и Facebook.

«Когда персональные данные другого человека, будь то ФИО и его фотография, используются для создания аккаунта „фейка“, то имеет место нарушение закона, поскольку цель его создания не может быть признана социально значимой», — говорится в аккаунте Роскомнадзора.

Также ведомство в аккаунте Facebook напоминает о том, что правила пользования большинства популярных социальных сетей предполагают соблюдение политики «реальных имен». При ее нарушении рекомендуется обратиться к администраторам сайта с требованием удалить аккаунт, апеллируя к правовой позиции в соответствии с российским законодательством о защите персональных данных. В социальной сети «ВКонтакте» Роскомнадзор при нарушении рекомендует обратиться к администраторам сайта с требованием удалить аккаунт, а если реакции не поступит, то обращаться в ведомство.

#Новости#Роскомнадзор#Фейк#Социальные сети#Женя#Общество
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