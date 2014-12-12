ФАС проверками собьет цены на гречневую крупу

«Я бы и россиянам посоветовала не спешить запасаться продуктами, в том числе гречкой. Подождите, пока спадет ажиотаж и крупа подешевеет. В целом цены на этот продукт перестали расти, а в скором времени начнут падать», — заявила начальник управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко в интервью «Российской газете».
Она уточнила, что зафиксированные случаи завышения цен на гречневую крупу стали предметом расследования службы. В частности, предостережение ФАС получила забайкальская компания за публичное заявление о планах повысить цены на этот товар. Такая же санкция применена к татарстанской фирме-производителю за необоснованный отказ от поставок крупы. Об этом пишет «Лента. Ру».
«В России свободное ценообразование, каждый действует на свой страх и риск. В условиях конкуренции цена формируется под воздействием спроса и предложения. И в этом случае только покупатель может решить для себя, приобретать товар по заоблачной цене или пойти в соседний магазин, где дешевле. Но если и так, цены такие же, то можно заподозрить сговор», — пояснила Мирочиненко.
Тем не менее, служба подготовила законопроект, позволяющий рядовым гражданам или малому и среднему бизнесу требовать компенсации за покупку товара по повышенной цене. Если он был реализован с нарушениями антимонопольного законодательства, то продавец будет обязан вернуть от 1 до 15 процентов от цены. Законопроект уже направлен на согласование в заинтересованные ведомства.
Представитель ФАС винит СМИ в разжигании паники. Журналисты, по ее словам, представляют частные случаи повышения цены повсеместным явлением. «В сюжетах речь идет сразу о глобальном подорожании, которое затрагивает сразу всех россиян. Это явное преувеличение. В тех городах, где гречка прибавила в цене существенно, мы начинаем проверки. Но зачем будоражить жителей других городов?» — задает риторический вопрос Мирочиненко.
Напомним, три месяца назад ФАС организовала «горячую линию» для сбора сообщений от населения о повышении цен на ряд продуктов. В частности, в контрольный список входит говядина, мясо птицы, свинина, молоко и молочные продукты, сливочное масло, картофель, морковь, капуста, лук, яблоки.
По данным ФАС, за время действия проекта получено более 2,5 тысячи сообщений, большинство из них касаются повышения цен на куриное мясо. По выявленным фактам в регионах возбуждено несколько десятков дел, по одному из них (в Ставропольском крае) уже вынесено решение.
Фото: usiter.com