ФАС проверками собьет цены на гречневую крупу

«В России свободное ценообразование, каждый действует на свой страх и риск. В условиях конкуренции цена формируется под воздействием спроса и предложения. И в этом случае только покупатель может решить для себя, приобретать товар по заоблачной цене или пойти в соседний магазин, где дешевле. Но если и так, цены такие же, то можно заподозрить сговор», — пояснила Мирочиненко.