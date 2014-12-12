Борьба с наркотиками: оперативная работа, профилактика и гаджеты для полицейских

«Наличие у наркодилеров большого спектра электронных девайсов и умение этой категории населения быстро реагировать на появление на рынке различных новинок в сфере интернет услуг сильно затрудняют деятельность по документированию и пресечению нарушений. Нам необходимо обеспечить все заинтересованные структуры техникой, не уступающей по основным параметрам имеющейся у наркоторговцев, и научить сотрудников умело и оперативно управляться с современными гаджетами, использовать в работе весь ассортимент интернет ресурсов. Это позволит нам действовать на опережение и заранее просчитывать шаги правонарушителей», — цитирует Сергея Сарычева пресс-служба главы региона.