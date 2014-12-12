Борьба с наркотиками: оперативная работа, профилактика и гаджеты для полицейских

Наркоситуация в Тюменской области остается тяжелой, однако благодаря мерам правоохранительного и профилактического блока ее удается удерживать под контролем.
Об этом на заседании Антинаркотической комиссии Тюменской области рассказал начальник регионального управления ФСКН России Юрий Тхазаплижев.
То, что правоохранительным органам удается контролировать наркоситуацию, подтверждается медицинскими данными: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза уменьшилась смертность и количество отравлений наркотиками.
Положительная динамика отмечена и в правоохранительной деятельности управления ФСКН. За 11 месяцев сотрудниками ведомства возбуждено около 1200 уголовных дел, из них более 800 по преступлениям, связанным с незаконным оборотом «курительных смесей» и «солей». Выявлено 91 наркопреступление, совершенное в организованных формах. В суд направлены уголовные дела по 22 преступлениям, связанным с контрабандой наркотических и сильнодействующих веществ. Из незаконного оборота изъято более 300 килограмм различных наркотических и психоактивных веществ, сообщили в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.
В ходе оперативной работы выявлено пять основных интернет-магазинов, находящихся вне зоны домена «RU», ориентированных на сбыт психоактивных веществ именно на территории области. Кроме того, выявлено более 60 сайтов и 10 дочерних интернет-магазинов. Два из них были ликвидированы, организаторы привлечены к уголовной ответственности.
О реализации программы, посвященной профилактике, выявлению, лечению и реабилитации потребляющих наркотики лиц, рассказали директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин и директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова.
Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев во время заседания комиссии отметил, что актуальным остается вопрос распространения синтетических наркотиков, широкому употреблению которых сегодня способствует технический прогресс.
«Наличие у наркодилеров большого спектра электронных девайсов и умение этой категории населения быстро реагировать на появление на рынке различных новинок в сфере интернет услуг сильно затрудняют деятельность по документированию и пресечению нарушений. Нам необходимо обеспечить все заинтересованные структуры техникой, не уступающей по основным параметрам имеющейся у наркоторговцев, и научить сотрудников умело и оперативно управляться с современными гаджетами, использовать в работе весь ассортимент интернет ресурсов. Это позволит нам действовать на опережение и заранее просчитывать шаги правонарушителей», — цитирует Сергея Сарычева пресс-служба главы региона.